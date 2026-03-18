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Pousada do ES é finalista do Prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro 2026

Vitória
Publicado em 18/03/2026 às 07h54
Pousada Rabo do Lagarto

Pousada Rabo do lagarto. Crédito: @pousadarabodolagarto

Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, está entre as melhores do Brasil e disputa o Prêmio "O Melhor do Turismo Brasileiro" 2026, realizado peloViagem do  Estadão. Os vencedores serão anunciado em 23 de abril, numa cerimônia no Wish Foz do Iguaçu. A pousada capixaba, comandada pela empresária Lilia Mello, disputa com a Antunina (Maragogi - AL) e a Pousada Literária de Paraty,  que fica em Paraty, no Rio de Janeiro. 

Para chegar à lista de finalistas, o Estadão contou com a assessoria de FIA Business School. A escola de negócios de São Paulo desenvolveu uma pesquisa levando em consideração avaliações qualitativas e quantitativas. 

A premiação inclui 25 categorias que valorizam produtos e serviços do  turismo nacional, incluindo destino gastronômico, destino de inverno, destino de negócios, praia do Nordeste, aeroporto, sala vip e até companhia aérea. 

LUXO EM PEDRA AZUL

A Rabo do Lagarto é uma pousada de luxo, rica em  detalhes, serviço incomparável e experiências em um ambiente confortável e elegante.

A pousada é certificada pelo Exclusive Collection Hotels. Fica nas imediações do Parque Estadual da Pedra Azul e na mais bela localização de frente para a Pedra Azul. 

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