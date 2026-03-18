Pousada do ES é finalista do Prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro 2026

Pousada Rabo do lagarto. Crédito: @pousadarabodolagarto

A Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, está entre as melhores do Brasil e disputa o Prêmio "O Melhor do Turismo Brasileiro" 2026, realizado peloViagem do Estadão. Os vencedores serão anunciado em 23 de abril, numa cerimônia no Wish Foz do Iguaçu. A pousada capixaba, comandada pela empresária Lilia Mello, disputa com a Antunina (Maragogi - AL) e a Pousada Literária de Paraty, que fica em Paraty, no Rio de Janeiro.

Para chegar à lista de finalistas, o Estadão contou com a assessoria de FIA Business School. A escola de negócios de São Paulo desenvolveu uma pesquisa levando em consideração avaliações qualitativas e quantitativas.

A premiação inclui 25 categorias que valorizam produtos e serviços do turismo nacional, incluindo destino gastronômico, destino de inverno, destino de negócios, praia do Nordeste, aeroporto, sala vip e até companhia aérea.

LUXO EM PEDRA AZUL

A Rabo do Lagarto é uma pousada de luxo, rica em detalhes, serviço incomparável e experiências em um ambiente confortável e elegante.

A pousada é certificada pelo Exclusive Collection Hotels. Fica nas imediações do Parque Estadual da Pedra Azul e na mais bela localização de frente para a Pedra Azul.

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