Pousada do ES faz parte de circuito de hotelaria de luxo do Brasil

Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Everaldo Provalero

A Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, região de montanhas do Espírito Santo, é a nova integrante do Circuito Elegante, um seleto grupo de hotéis ícones do Brasil, como o Copacabana Palace, Fasano, Emiliano e Unique. "Em plena pandemia, entrar para o Circuito Elegante representa um verdadeiro upgrade para a pousada", diz a proprietária Lilia Mello.

O Circuito Elegante, reconhecido no trade turístico como um selo de qualidade e garantia da excelência dos serviços, é uma associação de viajantes exigentes, que contam com um conjunto de serviços especiais e de qualidade, estejam eles em busca de lazer, viagens com a família, momentos românticos, bem estar, descanso ou mesmo em viagens a negócios.

O Circuito Elegante possui hoje a maior seleção de estabelecimentos de hospedagem, gastronomia e serviços do Brasil, com o objetivo não só de atender, mas acima de tudo surpreender o viajante exigente.

PANDEMIA E EDUCAÇÃO

Henrique Bonaldi, médico e professor universitário, fala sobre coronavírus Crédito: Reprodução / Vídeo

Cardiologista e especialista em cuidados paliativos, Henrique Bonaldi é ex-aluno da Monteiro e ganhou destaque durante a pandemia por seus vídeos responsáveis e didáticos.

Eduardo Costa Gomes. O tema é a repercussão da doença na vida escolar, o cenário atual, além dos cuidados e mudanças que deverão ser adotadas num eventual retorno, ainda sem data definida. Será no Instagram do médico Na série de lives que tem realizado, a desta quarta, dia 24, às 20 horas, terá a participação do diretor da Monteiro,O tema é a repercussão da doença na vida escolar, o cenário atual, além dos cuidados e mudanças que deverão ser adotadas num eventual retorno, ainda sem data definida. Será no Instagram do médico Henrique Bonaldi

AMOR PELA GASTRONOMIA

As histórias de amor pela gastronomia dos chefs Juarez Campos, Cleuza Costa e Luiz Felipe Torezani temperam a nova campanha de comunicação da Brasisal Alimentos, que tem como uma de suas diretoras Maria Izabel Braga. E quem dá voz a essa criação é a VoxContent - Laboratório de Ideias e Mentoria, das jornalistas Marcelle Secchin e Viviane Anselmé. A recém-lançada agência de produção de conteúdo tem como essência criar conexões reais com o público por meio das diversas histórias que as marcas têm pra contar.

LANÇAMENTO DE MODA NOIVA VIRTUAL