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Renata Rasseli

Pousada do ES faz parte de circuito de hotelaria de luxo do Brasil

A Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, é a nova integrante do Circuito Elegante, que reúne hotéis ícones do país como Copacabana Palace, Fasano e Emiliano

Públicado em 

24 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul
Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Everaldo Provalero
A Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, região de montanhas do Espírito Santo, é a nova integrante do Circuito Elegante, um seleto grupo de hotéis ícones do Brasil, como o Copacabana Palace, Fasano, Emiliano e Unique. "Em plena pandemia, entrar para o Circuito Elegante representa um verdadeiro upgrade para a pousada", diz a proprietária Lilia Mello.
O Circuito Elegante, reconhecido no trade turístico como um selo de qualidade e garantia da excelência dos serviços, é uma associação de viajantes exigentes, que contam com um conjunto de serviços especiais e de qualidade, estejam eles em busca de lazer, viagens com a família, momentos românticos, bem estar, descanso ou mesmo em viagens a negócios.
O Circuito Elegante possui hoje a maior seleção de estabelecimentos de hospedagem, gastronomia e serviços do Brasil, com o objetivo não só de atender, mas acima de tudo surpreender o viajante exigente. 

PANDEMIA E EDUCAÇÃO

Henrique Bonaldi, médico e professor universitário, fala sobre coronavírus
Henrique Bonaldi, médico e professor universitário, fala sobre coronavírus Crédito: Reprodução / Vídeo
Cardiologista e especialista em cuidados paliativos, Henrique Bonaldi é ex-aluno da Monteiro e ganhou destaque durante a pandemia por seus vídeos responsáveis e didáticos.
Na série de lives que tem realizado, a desta quarta, dia 24, às 20 horas, terá a participação do diretor da Monteiro, Eduardo Costa Gomes. O tema é a repercussão da doença na vida escolar, o cenário atual, além dos cuidados e mudanças que deverão ser adotadas num eventual retorno, ainda sem data definida. Será no Instagram do médico Henrique Bonaldi.

AMOR PELA GASTRONOMIA

As histórias de amor pela gastronomia dos chefs Juarez Campos, Cleuza Costa e Luiz Felipe Torezani temperam a nova campanha de comunicação da Brasisal Alimentos, que tem como uma de suas diretoras Maria Izabel Braga. E quem dá voz a essa criação é a VoxContent - Laboratório de Ideias e Mentoria, das jornalistas Marcelle Secchin e Viviane Anselmé. A recém-lançada agência de produção de conteúdo tem como essência criar conexões reais com o público por meio das diversas histórias que as marcas têm pra contar.

LANÇAMENTO DE MODA NOIVA VIRTUAL

Ver essa foto no Instagram

Transformar é acordar o sensível dentro de si.⁣ A Paula Boulanger e a RPacheco Noivos estão juntas para apresentar a você⁣ “Um Novo Olhar⁣”. ✨ Dia 24 de Junho, 20hrs, lançamento das novas coleções.⁣ A transmissão será via Youtube e você pode se increver através do link da bio!⁣ Marcas: @paulaboulangerconceito @rpacheconoivos Coleção Casulo: criação @paulaboulangerconceito @bossanovaatelie Acessórios: @miguelalcade Concepçao e Conceito @fabricamarketing⁣ Modelos: @fagnerbmello (All Models) @witor_clinton (Ford Modes)⁣ Modelos: @marifumiere @marianadominicini (Ragazzo)⁣ Produção de moda: @aureliosathler (Fábrica Marketing)⁣ Equipe de Beleza: @polylobatomakeup @charlesloss @saullob @espaconales⁣ Cenário: @flor_e_cia⁣ Imagens e edição: @rennanrauta @r2filmes Fotografia: @fabriciodecuzzi @nilo.av⁣ ⁣ #PaulaBoulangerNoivas #PaulaBoulanger #RPachecoNoivos #RPacheco

Uma publicação compartilhada por Paula Boulanger Conceito (@paulaboulangerconceito) em

Rachel e Flavia Pacheco convidam para o lançamento virtual da coleção "Um Novo Olhar",  da RPacheco Noivos e Paula Boulanger, nesta quarta-feira (24), às 20h, no YouTube. As inscrições para o lançamento podem ser feitas pelo nas redes sociais da empresa.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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