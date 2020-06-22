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Renata Rasseli

Reuniões de confraria virtuais viram moda no ES na quarentena

A Confraria das Onças, que completa 10 anos em 2020, fez sua primeira reunião virtual com direito a vinho, decoração e look temático

Públicado em 

22 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Reunião virtual da Confraria das Onças
Eulália Chieppe, Renata Rasseli, Andréia Lopes, Marina Monteiro, Betty Felipz, Ana Claudia Cardozo, Beth Dalcolmo, Nazaré Neves, Mariana Perini, Tricia Navarro e Maria Izabel Braga: na Reunião virtual da Confraria das Onças Crédito: Arquivo pessoal
O isolamento social está deixando todo mundo com saudade de tudo e de todos. É saudade da aglomeração de um show, dos abraços apertados em festas de aniversário e casamento e das reuniões de confrarias de amigos, que têm um hobbie em comum. Mas muita gente está usando a tecnologia para viver um momento de descontração em meio à quarentena. Foi o caso da Confraria das Onças, que completa 10 anos em 2020, e realizou sua primeira virtual na última semana.
E como nas reuniões presenciais, as onças usaram looks temáticos, prepararam um cenário com "toques oncísticos" para a Live, escolheram um bom vinho e passaram duas horas matando saudades via tela do computador.
Reunião virtual da Confraria das Onças
Cenário da Live da Reunião virtual da Confraria das Onças na casa de Renata Rasseli Crédito: Arquivo pessoal
A confraria reúne-se mensalmente para degustar vinhos, em torno de boa mesa e boa música. Há três meses, as confrades não se encontram devido à pandemia. Foi quando a vice-presidente da confraria Eulália Chieppe propôs a reunião virtual, seguindo o exemplo do seu marido Décio Chieppe, que desde o início da pandemia, tem se reunido virtualmente com suas confrarias de amigos do vinho. 
Reunião virtual da Confraria das Onças
A confrade Ana Cláudia Cardozo preparou uma tábua de frios para a reunião virtual da Confraria das Onças Crédito: Arquivo pessoal
A primeira presidente da confraria, a jornalista Andréia Lopes, providenciou até balões com estampas de onça para compor o cenário. "Amar é ... estar perto mesmo quando não podemos estar juntas. Neste ano a Confraria das Onças completa uma década. Ficamos três meses sem reunião por conta da pandemia. E ontem (18/06), pela primeira vez na história, fizemos nosso encontro on-line. Viva as onças! Viva os aplicativos! Viva a amizade! #VaiPassar"
Andreia Lopes, integrante da Confraria das Onças
Andreia Lopes, integrante da Confraria das Onças Crédito: Arquivo pessoal
Apesar da distância física, a reunião foi super alegre e a turma resolveu repetir a dose no próximo mês. 
Reunião virtual da Confraria das Onças
Detalhes do home office de Beth Dalcolmo para a reunião virtual da Confraria das Onças Crédito: Arquivo pessoal

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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