Pocket parties viram moda durante a quarentena no ES

Novo hit do isolamento, as pocket parties tem sido a solução de muitas famílias comemorarem aniversários e outras datas comemorativas durante a pandemia de coronavírus. São pequenas festas, com a participação de poucos integrantes da família , mas com direito a tudo que tem uma grande comemoração: decoração, bolo, doces, fotos e a participação de convidados via aplicativos de encontros virtuais, como o Zoom e o Teams. Nesta modalidade de festa, os fornecedores (o mínimo possível) entram na casa do cliente seguindo as normas de higiene pessoal, como o uso de máscara e a utilização de álcool gel no preparo da comemoração. Além disso, produtos e equipamentos utilizados na festa são todos higienizados previamente, para não colocar nenhum participante em risco de contrair o vírus.
A party planner Camila Sarmento é uma das pioneiras na organização deste tipo de comemoração no Estado. "Esse projeto surgiu para levar alegria para dentro das casas e viabilizar uma mini comemoração ao lado daqueles que amamos (presencial e on-line) durante a pandemia".
ANIVERSÁRIO INFANTIL
Na noite desta segunda-feira (13), os influencers Rodrigo Abelha e Alline Passamani celebraram o aniversário de 4 anos do primogênito Rodriguinho com a pocket party com o tema "Fogo no Parquinho!! Chama o Bombeiro!!". A irmã Martina e o cão da família se juntaram aos pais e ao aniversariante para cantar os parabéns. A décor foi de Camila Sarmento. E a designer Rachel Pires assinou a criação dos totens e piso interativo da festa. Confira a galeria de fotos:
Aniversário de Rodriguinho, filho de Alline Passamani e Rodrigo Abelha
VIVA MIGUELZINHO!
Quem também resolveu não deixar o aniversário do filho passar em branco nesta quarentena foi a empresária Rafaela Adami. Ao lado do marido, Miguel Dalamerlina, o casal celebrou os 2 anos de Miguelzinho, com o tema Dinossauros e ajuda da profissional Camila Sarmento.
QUE VENHA OS BABIES BOYS
O casal Carolina Neves e Pedro Trindade também investiu na pocket party para o chá-revelação dos bebês. Pelo Zoom, os convidados fizeram até torcida organizada, de rosa e azul. Como são gêmeos, teve gente com metade da roupa de uma cor e outra de outra. Camila Sarmento também organizou tudo como uma festa “real”, mas com cada convidado acompanhado o momento da revelação de sua casa. Que venham os babies boys, com muita saúde!