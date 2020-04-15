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Renata Rasseli

Pocket parties viram moda durante a quarentena no ES

Em isolamento social, famílias estão celebrando aniversários com poucas pessoas, mas com direito a decoração, bolo, doces,  fotos e amigos acompanhando a festa por aplicativos

Públicado em 

15 abr 2020 às 11:38
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de 4 anos de Rodriguinho, filho de Rodrigo Abelha e Alline Passamani
Aniversário de 4 anos de Rodriguinho, filho de Rodrigo Abelha e Alline Passamani Crédito: Hugo Boniolo
Novo hit do isolamento, as pocket parties tem sido a solução de muitas famílias comemorarem aniversários e outras datas comemorativas durante a pandemia de coronavírus. São pequenas festas, com a participação de poucos integrantes da família , mas com direito a tudo que tem uma grande comemoração: decoração, bolo, doces, fotos e a participação de convidados via aplicativos de encontros virtuais, como o  Zoom e o Teams. Nesta modalidade de festa, os fornecedores (o mínimo possível) entram na casa do cliente seguindo as normas de higiene pessoal, como o uso de máscara e a utilização de álcool gel no preparo da comemoração. Além disso,  produtos e equipamentos utilizados na festa são todos higienizados previamente, para não colocar nenhum participante em risco de contrair o vírus.
A party planner Camila Sarmento é uma das pioneiras na organização deste tipo de comemoração no Estado. "Esse projeto  surgiu para levar alegria para dentro das casas e viabilizar uma mini comemoração ao lado daqueles que amamos (presencial e on-line) durante a pandemia". 

ANIVERSÁRIO INFANTIL

Na noite desta segunda-feira (13), os influencers Rodrigo Abelha e Alline Passamani celebraram o aniversário de 4 anos do primogênito Rodriguinho com a pocket party com o tema "Fogo no Parquinho!! Chama o Bombeiro!!". A irmã Martina e o cão da família se juntaram aos pais e ao aniversariante para cantar os parabéns. A décor foi de Camila Sarmento. E a designer Rachel Pires assinou a criação dos totens e piso interativo da festa.  Confira a galeria de fotos: 

Aniversário de Rodriguinho, filho de Alline Passamani e Rodrigo Abelha

VIVA MIGUELZINHO!

Aniversário de 2 anos de Miguel, filho de Miguel Dalamerlina e Rafaela Adami
Aniversário de 2 anos de Miguel, filho de Miguel Dalamerlina e Rafaela Adami Crédito: Mariana Andrich
Quem também resolveu não deixar o aniversário do filho passar em branco nesta quarentena foi a empresária Rafaela Adami. Ao lado do marido, Miguel Dalamerlina, o casal celebrou os 2 anos de Miguelzinho, com o tema Dinossauros e ajuda da profissional Camila Sarmento. 

QUE VENHA OS BABIES BOYS

Chá revelação dos gêmeos de Carolina Neves e Pedro Trindade
Chá revelação dos gêmeos de Carolina Neves e Pedro Trindade Crédito: Mariana Andrinch
O casal Carolina Neves e Pedro Trindade também investiu na pocket party para o chá-revelação dos bebês. Pelo Zoom, os convidados fizeram até torcida organizada, de rosa e azul. Como são gêmeos, teve gente com metade da roupa de uma cor e outra de outra. Camila Sarmento também organizou tudo como uma festa “real”, mas com cada convidado acompanhado o momento da revelação de sua casa. Que venham os babies boys, com muita saúde!

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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