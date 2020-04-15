Pocket parties viram moda durante a quarentena no ES

Aniversário de 4 anos de Rodriguinho, filho de Rodrigo Abelha e Alline Passamani Crédito: Hugo Boniolo

Novo hit do isolamento, as pocket parties tem sido a solução de muitas famílias comemorarem aniversários e outras datas comemorativas durante a pandemia de coronavírus . São pequenas festas, com a participação de poucos integrantes da família , mas com direito a tudo que tem uma grande comemoração: decoração, bolo, doces, fotos e a participação de convidados via aplicativos de encontros virtuais, como o Zoom e o Teams. Nesta modalidade de festa, os fornecedores (o mínimo possível) entram na casa do cliente seguindo as normas de higiene pessoal, como o uso de máscara e a utilização de álcool gel no preparo da comemoração. Além disso, produtos e equipamentos utilizados na festa são todos higienizados previamente, para não colocar nenhum participante em risco de contrair o vírus.

A party planner Camila Sarmento é uma das pioneiras na organização deste tipo de comemoração no Estado. "Esse projeto surgiu para levar alegria para dentro das casas e viabilizar uma mini comemoração ao lado daqueles que amamos (presencial e on-line) durante a pandemia".

ANIVERSÁRIO INFANTIL

Na noite desta segunda-feira (13), os influencers Rodrigo Abelha e Alline Passamani celebraram o aniversário de 4 anos do primogênito Rodriguinho com a pocket party com o tema "Fogo no Parquinho!! Chama o Bombeiro!!". A irmã Martina e o cão da família se juntaram aos pais e ao aniversariante para cantar os parabéns. A décor foi de Camila Sarmento. E a designer Rachel Pires assinou a criação dos totens e piso interativo da festa. Confira a galeria de fotos:

Aniversário de Rodriguinho, filho de Alline Passamani e Rodrigo Abelha

VIVA MIGUELZINHO!

Aniversário de 2 anos de Miguel, filho de Miguel Dalamerlina e Rafaela Adami Crédito: Mariana Andrich

Quem também resolveu não deixar o aniversário do filho passar em branco nesta quarentena foi a empresária Rafaela Adami. Ao lado do marido, Miguel Dalamerlina, o casal celebrou os 2 anos de Miguelzinho, com o tema Dinossauros e ajuda da profissional Camila Sarmento.

QUE VENHA OS BABIES BOYS

Chá revelação dos gêmeos de Carolina Neves e Pedro Trindade Crédito: Mariana Andrinch