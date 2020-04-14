Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Artistas de todo Brasil homenageiam os 450 anos da Festa da Penha

Será lançado nesta quarta-feira (15) o Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”

Públicado em 

14 abr 2020 às 14:14
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Foto de Gabriel Lordêllo que faz parte da exposição “450 Anos da Festa da Penha”.
Foto de Gabriel Lordêllo que faz parte da exposição “450 Anos da Festa da Penha”. Crédito: Gabriel Lordêllo
Será lançado amanhã 15/04 o Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”. Organizada pelo Sindicato dos Artistas Plásticos do ES, Sindiappes, a mostra, que aconteceria na galeria Virginia Tamanini em abril, foi transformada em um belo catálogo que poderá ser baixado no site oficial da Festa da Penha ou vista no instagram da galeria: @galeriavirginiatamanini.
Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”: Obra de Leila Pretti
Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”: Obra de Leila Pretti Crédito: Divulgação
Ao todo são 80 artistas do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Amazonas entre outros. As obras tem técnicas e conceitos variados como pintura, desenhos, mosaicos, fotografias, bordados e objetos, todos abordam de alguma maneira a Festa da Penha. A arte do catálogo é assinada por Lastênio Scopel.
Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”: Obra de Moema Calhau
Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”: Obra de Moema Calhau Crédito: Divulgação
Todas as obras estão à venda, quem tiver interesse em adquirir é só entrar em contato diretamente com o artista.
Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”: obra Augusto Herkenhoff
Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”: obra Augusto Herkenhoff Crédito: Divulgação

Veja Também

De missa a show, veja a programação desta terça-feira na Festa da Penha

Profissionais da saúde ganham orações e bênçãos na Festa da Penha

Convento disponibiliza conta para ofertório durante Festa da Penha

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Arte Covid-19 Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados