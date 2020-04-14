Artistas de todo Brasil homenageiam os 450 anos da Festa da Penha

Foto de Gabriel Lordêllo que faz parte da exposição “450 Anos da Festa da Penha”. Crédito: Gabriel Lordêllo

Será lançado amanhã 15/04 o Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”. Organizada pelo Sindicato dos Artistas Plásticos do ES, Sindiappes, a mostra, que aconteceria na galeria Virginia Tamanini em abril, foi transformada em um belo catálogo que poderá ser baixado no site oficial da Festa da Penha ou vista no instagram da galeria: @galeriavirginiatamanini.

Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”: Obra de Leila Pretti Crédito: Divulgação

Ao todo são 80 artistas do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Amazonas entre outros. As obras tem técnicas e conceitos variados como pintura, desenhos, mosaicos, fotografias, bordados e objetos, todos abordam de alguma maneira a Festa da Penha. A arte do catálogo é assinada por Lastênio Scopel.

Catálogo Virtual da Exposição “450 Anos da Festa da Penha”: Obra de Moema Calhau Crédito: Divulgação

Todas as obras estão à venda, quem tiver interesse em adquirir é só entrar em contato diretamente com o artista.