De missa a show, veja a programação desta terça-feira na Festa da Penha

A programação da Festa da Penha segue a todo vapor nesta terça-feira (14), com uma série de atrações para levar conforto e ânimo aos fiéis. Terço Mariano ao meio-dia, programa Salve Mãe das Alegrias às 13 horas, missas ao vivo às 15h e às 19h30 e live com o músico capixaba Diego Lyara (banda Kalifa) às 20h30 marcam o dia.
Pela manhã, os destaques foram a bênção do dia, transmitida pela TV Gazeta, e o momento com uma palavra especial em Juntos na Fé, na rádio Gazeta FM.
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.
Confira a programação completa
Terça, dia 14
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h30 - Terceiro dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live do Diego Lyra (Kalifa) no Instagram da TV Gazeta
Quinta, dia 16
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Felipe Azevedo (Like a Boss Blues Band) no Instagram da TV Gazeta
Sexta, dia 17
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Instagram da TV Gazeta
Sábado, dia 18
8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Continuação do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES, rádio Gazeta FM e nas redes sociais do Convento
20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES
22h00 - Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Instagram da TV Gazeta
Domingo, dia 19
9h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar
15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e no G1/ES
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta