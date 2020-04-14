De missa a show, veja a programação desta terça-feira na Festa da Penha

Diego Lyra canta nesta noite no Festival Amor e Esperança, em live no Instagram da TV Gazeta a partir das 20h30 Crédito: Divulgação

A programação da Festa da Penha segue a todo vapor nesta terça-feira (14), com uma série de atrações para levar conforto e ânimo aos fiéis. Terço Mariano ao meio-dia, programa Salve Mãe das Alegrias às 13 horas, missas ao vivo às 15h e às 19h30 e live com o músico capixaba Diego Lyara (banda Kalifa) às 20h30 marcam o dia.

Pela manhã, os destaques foram a bênção do dia, transmitida pela TV Gazeta, e o momento com uma palavra especial em Juntos na Fé, na rádio Gazeta FM

Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha

Confira a programação completa

Terça, dia 14

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

8h55 - Juntos na Fé ( Juntos na Fé ( rádio Gazeta FM

12h00 - Terço Mariano - no Terço Mariano - no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

19h30 - Terceiro dia do Oitavário - Missa, ao vivo no Terceiro dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM

20h30 - Festival Amor e Esperança com live do Diego Lyra (Kalifa) no Festival Amor e Esperança com live do Diego Lyra (Kalifa) no Instagram da TV Gazeta

Quinta, dia 16

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

8h55 - Juntos na Fé ( Juntos na Fé ( rádio Gazeta FM

13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Missa ao vivo no Instagram , no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM

20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Felipe Azevedo (Like a Boss Blues Band) no Instagram da TV Gazeta Festival Amor e Esperança com live de Felipe Azevedo (Like a Boss Blues Band) no

Sexta, dia 17

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)

12h00 - Terço Mariano - no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha

13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

19h30 - Sexto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM

20h30 - Festival Amor e Esperança com live de Renato Casanova (Casaca) no Instagram da TV Gazeta

Sábado, dia 18

8h55 - Juntos na Fé (rádio Gazeta FM)

10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha

13h00 - Continuação do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES, rádio Gazeta FM e nas redes sociais do Convento

20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES

22h00 - Festival Amor e Esperança com live de Marcelo Ribeiro no Instagram da TV Gazeta

Domingo, dia 19

9h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM

18h00 - Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 20

6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar

15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha

17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e no G1/ES