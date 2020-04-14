Profissionais da saúde ganham orações e bênçãos na Festa da Penha

Os tradicionais Oitavários da Festa da Penha são transmitidos ao vivo no G1/ES Crédito: Divulgação/Danilo Luca Ferreira Martins

Um bênção aos trabalhadores que estão nos hospitais foi um dos pontos altos deste segundo dia da Festa da Penha. Conectados às redes sociais, os fiéis interagiram com os religiosos que comandaram as celebrações. A segunda-feira (13) também foi marcada por palavras de encorajamento neste período de distanciamento forçado e engajamento dos católicos nas redes sociais dando vivas à Nossa Senhora da Penha.

Homenageados com aplausos pela população durante este tempo de pandemia, profissionais da saúde pediram proteção à padroeira. Devotos que estavam atuando em unidades hospitalares enviaram fotos pela internet e receberam a bênção do frei Gustavo Medella. O frade saudou os profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus no Programa Salve Mãe das Alegrias, que faz parte da programação 2020 do evento, totalmente virtual.

Medella lembrou a importância do papel dessas categorias, incluindo os médicos, os enfermeiros, as equipes de limpeza, as cozinheiras e todos os que garantem o consolo a quem mais precisa.

"Esses profissionais são a família de quem está internado e não pode receber visitas. Que Deus e Nossa Senhora abençoem a todos nessa função que é um dom concedido por Deus" Frei Gustavo Medella -

Solidariedade

Às 15 horas, o frei Gustavo Medella voltou à frente das câmeras. Em sua mensagem direcionada os espectadores, disse: Você faz muita falta aqui, como é diferente o campinho [do Convento] sem a sua presença! No entanto, com a graça de Deus, temos a bênção dos meios de comunicação que nos fazem sentir em comunhão neste momento de fé, por um motivo de força maior, por um ato de caridade cristã. Muito obrigado a você, que está em casa cuidando de si, dos seus e de todos.

O religioso também ressaltou que este período exige a renúncia de atos egoístas para vivermos o isolamento da forma responsável. Nem sempre somos agentes promotores da vida e da ressurreição. Com muita frequência, incorremos em faltas que nascem de nosso egoísmo, de nosso medo, da nossa insegurança. No início da pandemia, chegamos a ter a tentação de pensar só em nós, de estocar alimentos, de estocar álcool em gel, de estocar até papel higiênico. Mas depois percebemos que esse preocupar-se em excesso não responde às necessidades do momento. Precisamos ser solidários, solícitos, atenciosos, amorosos e presentes uns nas vidas dos outros, ainda que a distância.

A programação da Festa da Penha segue até o dia 20 de abril Crédito: Divulgação/Danilo Luca Ferreira Martins

Virgem e mãe

À noite, em missa especial iniciada às 19h30, o Padre Celso Porto Nogueira, da Paróquia São Francisco de Assis, em Itapoã, Vila Velha, trouxe em sua palavra o evento da anunciação a Maria, o momento no qual ela recebe e acolhe um convite. Qual é a alegria de Maria? É Jesus. É justamente essa alegria que é anunciada a ela pelo anjo, ela vai se tornar a mãe do redentor. Maria recebe de todo o coração esse anúncio, sabendo que é um dom do alto, não vem da mão humana. Maria se torna o lugar do encontro entre Deus e a humanidade.

O padre conclamou a Igreja a ser virgem e mãe como Maria. Este é o caminho de toda a Igreja: ela só pode dar frutos se for virgem e mãe. Estamos vivendo essa alegria num tempo muito particular da história do mundo. De repente tudo tem uma parada. No inverno, uma árvore não dá folhas e frutos, mas ela também não fica parada. Aprofunda suas raízes. E é justamente porque aprofundou suas raízes que depois ela vai dar as folhas e frutos no seu tempo. É algo que toda a Igreja está sendo convidada a encontrar, essa alegria que não passa quando tudo mais muda. E de novo, qual a alegria que a gente tem quando tudo muda? O que fica? O nosso coração responde da mesma forma: Jesus.

Ao fim da missa, um viva à Nossa Senhora foi dado por emojis nas redes sociais pelos fiéis, com figuras em formato de corações e comentários, usando a hashtag #JuntosnaFé.