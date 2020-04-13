Convento disponibiliza conta para ofertório durante Festa da Penha

Crédito: Arlette Uliana

Fundada em 1996 com a missão de manter em conservação o santuário da padroeira do Estado, a Associação dos Amigos do Convento da Penha (AACP) faz valer seu DNA engajador e se mobiliza para continuar cumprindo seu propósito em tempos de pandemia.

Assim como toda a programação da Festa da Penha, o tradicional ofertório do evento será realizado nesta edição de 2020 de forma virtual. As doações poderão ser feitas por meio de depósitos para a conta da AACP (veja abaixo os dados).

Como não possui dízimo, o Convento da Penha sobrevive das ofertas dos fiéis que sobem até o local para rezar e acompanhar as missas. No entanto, há uma dificuldade pontual: o santuário está fechado devido ao surto do novo coronavírus. Para realizar a missão e o trabalho dos franciscanos, contamos com a contribuição dos devotos. Neste momento de pandemia, para ajudar a manter a casa da padroeira do Espírito Santo, disponibilizamos de canal para o ofertório, explica o Frei Paulo Pereira, guardião do Convento.

Crédito: Divulgação

Qualquer contribuição é bem-vinda e já ajuda a causa, segundo a presidente da entidade, Arlette Uliana. A maioria dos sócios contribui com R$ 10 mensais, mas há ofertas que chegam a mais do que isso. Vai de cada um. Mantemos oito funcionários, que são responsáveis pela limpeza. Com esse dinheiro, também compramos todo o material de limpeza. Neste momento de pandemia, o chamado é ainda mais forte, comenta.

A líder da instituição acrescenta que as doações podem ser feitas por depósito bancário (Banestes).

"Necessitamos desse apoio. Precisamos também de muita reza neste momento. Nossa Senhora da Penha vai nos ajudar muito." Arlette Uliana - Presidente da Associação dos Amigos do Convento da Penha

História de fé

Ao longo de quase 25 anos de história, a AACP conseguiu proteger e melhorar a estrutura daquele que é o principal cartão-postal do Estado do Espírito Santo. A trajetória da instituição teve início com a união de 18 pessoas (sócios-fundadores) que, preocupadas com as condições precárias do santuário, resolveram pôr fim àquela angústia. O cenário era desolador: goteiras, piso danificado, deterioração de obras de arte, desativação da Sala dos Milagres e do museu e infestação de cupins. Esses eram alguns dos danos flagrantes na época.

Com a fundação da AACP, o quadro mudou. O Convento da Penha passou a ter manutenção e conservação permanentes, serviços garantidos por meio de contribuições arrecadadas dos associados. O desafio está aberto para todos os fiéis. No site da Associação, há o passo a passo para se filiar. Contatos podem ser feitos também pelo e-mail [email protected]

Veja abaixo os dados para depósito

Associação dos Amigos do Convento da Penha

Banco Banestes

Agência 091

Conta-corrente: 28.616.779

CNPJ: 01.262.790/0001-46