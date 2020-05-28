Devido à pandemia, maior feira de vinhos do ES é adiada para 2021

Taça de vinho tinto. Crédito: Reprodução/ Shutterstock

Considerada pela imprensa especializada como “a melhor feira de vinho do Brasil", a Vitória Expovinhos adiou para 2021 a realização da sua 12ª edição, devido à pandemia do coronavírus . A feira seria realizada nos próximos dias 8 e 9 de julho, mas a organizadora, a Rota Eventos, informou a nova data: 14 e 15 de julho de 2021.

"Lamentamos profundamente o adiamento, mas neste cenário atual é de suma importância acatarmos todas as orientações dos órgãos competentes para prevenirmos e contermos um possível crescimento exponencial da doença, protegendo a saúde e o bem estar de todos os envolvidos direta e indiretamente com o eventos, como os expositores, patrocinadores, visitantes, fornecedores e população em geral", diz o comunicado do diretor da Rota Eventos, José Olavo Macedo.

ANIVERSÁRIO

Jorge e Bianca Nicchio: celebrando os 12 anos do filho Davi com pocket party com tema Coronavírus Crédito: Divulgação

PLÁSTICAS PREFERIDAS

Em recente pesquisa realizada por meio das redes sociais, o médico Fábio Zamprogno identificou que a preferência das capixabas continua sendo por cirurgias plásticas corporais, especialmente abdominoplastia, lipoaspiração e mamoplastia. Esse dado também é comprovado pelo último censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que mostra que somente 25% dos procedimentos são na região do rosto e da cabeça. “Estamos em um país tropical em que os corpos ficam mais expostos. Por isso, a preocupação maior com a beleza de regiões como abdômen, seios e glúteos”, opina o cirurgião plástico.

LIVE SOBRE URBANISMO

O IAB-ES promove a live "IAB pelo Espírito Santo: Atuação e Mercado da Arquitetura e Urbanismo na cidade de Linhares", com a participação das arquitetas e urbanistas Polyana Lima, Luciana Adami e Camylle Zanetti, nesta quinta-feira (28), às 17h, pelo perfil @iabes.

LIVE DE FÉ

Nesse momento de pandemia, com tantas angustias, palavras de esperança são fundamentais para enfrentarmos esse período reforçando o poder da fé para nutrir os corações aflitos. E essa é a proposta da live "A importância da fé em tempos de pandemia" com o advogado público e paroquiano da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro George Alves (@george.vilavelha) que terá como convidado o seminarista da Arquidiocese de Vitória - ES, Arthur Henrique Silva Varanda nesta quinta-feira (28) às 19h. Participe desse encontro de fé!

QUARENTENA