Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Grife de luxo decora vitrines com símbolo de esperança na pandemia

A Louis Vuitton convidou funcionários para criar versões do arco-íris para as vitrines de todo mundo, como Paris, Roma e Milão

Públicado em 

27 mai 2020 às 14:28
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

“The Rainbow Project”, projeto da Louis Vuitton, para colorir vitrines
Vitrine do “The Rainbow Project” em Paris Crédito: Stephane MURATET
Depois de escolher o artista Luckylefthand para decorar a fachada de sua loja em Paris como uma forma de trazer esperança em meio à pandemia, a Louis Vuitton convidou seus funcionários e os filhos deles para decorarem as vitrines ao redor do mundo.
Chamada “The Rainbow Project”, a iniciativa apresenta diferentes versões do arco-íris, descrito pela grife como um símbolo de esperança e o início de uma nova aventura.
Madri, Paris, Milão, Roma e Frankfurt são algumas das cidades que estão participando da ação e as vitrines estão decoradas por adesivos ou telas com animações digitais.
“The Rainbow Project”, projeto da Louis Vuitton, para colorir vitrines
“The Rainbow Project”, projeto da Louis Vuitton, em Madri Crédito: Divulgação

Veja Também

Louis Vuitton reabre fábricas na França para a produção de máscaras

“The Rainbow Project”, projeto da Louis Vuitton, para colorir vitrines
Vitrine da Louis Vuitton de Milão  Crédito: Divulgação

Veja Também

Grupo que controla Louis Vuitton vai fabricar álcool gel na França

Tiffany é vendida por bilhões de dólares à dona da Louis Vuitton

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Covid-19 Pandemia Isolamento social Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados