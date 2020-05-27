Grife de luxo decora vitrines com símbolo de esperança na pandemia

Depois de escolher o artista Luckylefthand para decorar a fachada de sua loja em Paris como uma forma de trazer esperança em meio à pandemia, a Louis Vuitton convidou seus funcionários e os filhos deles para decorarem as vitrines ao redor do mundo.
Chamada “The Rainbow Project”, a iniciativa apresenta diferentes versões do arco-íris, descrito pela grife como um símbolo de esperança e o início de uma nova aventura.
Madri, Paris, Milão, Roma e Frankfurt são algumas das cidades que estão participando da ação e as vitrines estão decoradas por adesivos ou telas com animações digitais.