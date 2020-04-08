Louis Vuitton reabre fábricas na França para a produção de máscaras

Ícone mundial do mercado de luxo, a Louis Vuitton passa a produzir centenas de milhares de máscaras de proteção não-cirúrgicas, reorganizando suas oficinas francesas em Marsaz e Saint-Donat (Drôme), Saint-Pourçain (Allier), Ducey (Manche) e Sainte-Florence (Vendeia), nas quais trezentos artesãos são mobilizados em resposta ao apelo do Governo Francês em aumentar a produção de máscaras não-cirúrgicas para apoiar medidas contra o Covid-19.
Michael Burke, Presidente e CEO da Louis Vuitton, formalizou o início da produção visitando a oficina de Sainte-Florence, onde vinte e dois artesãos estão alocados voluntariamente e já produzem máscaras que serão fornecidas principalmente para proteger os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao Covid-19.
Estas máscaras não-cirúrgicas foram aprovadas pelos diferentes órgãos governamentais e são criadas em colaboração com a Mode Grand Ouest, uma rede regional da indústria têxtil que fornece um dos principais materiais para a confecção.