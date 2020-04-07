Covid: presidente da OAB-ES tira dúvida de advogados em Live com médica de SP

Médica ouvida pela imprensa nacional como referência no combate ao Coronavírus no país, a intensivista Ludhmila Hajjar tem participado, todo domingo, às 19 horas, de lives com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, em suas redes sociais. Ele aproveita a ocasião para perguntar sobre as últimas notícias, o avanço da doença e para tirar dúvidas dos advogados. “Tenho a honra de fazer essas lives com a doutora Ludhmila. Minha intenção é buscar informações de credibilidade, com uma médica que está na linha de frente do enfrentamento, em São Paulo, e assim ajudar a advocacia a se prevenir e se planejar neste momento de crise. Essas conversas também têm me ajudado muito a tomar decisões na Ordem”, comentou.