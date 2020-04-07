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Renata Rasseli

Covid: presidente da OAB-ES tira dúvida de advogados em Live com médica de SP

A intensivista Ludhmila Hajjar tem participado, todo domingo, às 19 horas, de lives com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho

Públicado em 

07 abr 2020 às 14:32
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O presidente da OAB -ES José Carlos Rizk Filho e a médica ntensivista Ludhmila Hajjar
O presidente da OAB -ES José Carlos Rizk Filho e a médica ntensivista Ludhmila Hajjar Crédito: Reprodução/Instagram
Médica ouvida pela imprensa nacional como referência no combate ao Coronavírus no país, a intensivista Ludhmila Hajjar tem participado, todo domingo, às 19 horas, de lives com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, em suas redes sociais. Ele aproveita a ocasião para perguntar sobre as últimas notícias, o avanço da doença e para tirar dúvidas dos advogados. “Tenho a honra de fazer essas lives com a doutora Ludhmila. Minha intenção é buscar informações de credibilidade, com uma médica que está na linha de frente do enfrentamento, em São Paulo, e assim ajudar a advocacia a se prevenir e se planejar neste momento de crise. Essas conversas também têm me ajudado muito a tomar decisões na Ordem”, comentou.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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