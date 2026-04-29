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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 07:55

A quarta-feira trará fluidez, desde que os nativos saibam o que querem levar adiante (Imagem: n_defender | Shutterstock)
A quarta-feira trará fluidez, desde que os nativos saibam o que querem levar adiante Crédito: Imagem: n_defender | Shutterstock
A quarta-feira trará uma energia de movimento emocional, oportunidades e necessidade de equilíbrio. Algumas cartas do tarot indicam novos começos e avanços, enquanto outras pedem desapego e atenção ao que não faz mais sentido. Será um dia de fluidez — desde que você saiba o que quer levar adiante.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Copas

O dia do ariano favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia do ariano favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
Novo ciclo emocional. Segundo a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá o amor , as reconexões e a abertura do coração. Permita-se sentir.

Touro — 8 de Paus

O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas ao taurino (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas ao taurino Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
Movimento e novidades rápidas marcarão o dia, conforme a carta “8 de Paus”. A quarta-feira poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Aproveite o fluxo.

Gêmeos — Pajem de Paus

Uma ideia ou um convite poderá trazer uma nova energia para o geminiano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
Uma ideia ou um convite poderá trazer uma nova energia para o geminiano Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
Novidades e entusiasmo poderão surgir. Segundo a carta “Pajem de Paus”, uma ideia ou um convite poderá trazer uma nova energia para o seu dia.

Câncer — 8 de Copas

O dia pedirá coragem ao canceriano para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia pedirá coragem ao canceriano para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
A carta “8 de Copas” indica que o desapego será necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.

Leão — 4 de Copas

O leonino deverá tomar cuidado com a insatisfação ou o desinteresse (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O leonino deverá tomar cuidado com a insatisfação ou o desinteresse Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
Cuidado com a insatisfação ou o desinteresse. A carta “4 de Copas” alerta que você pode estar ignorando oportunidades importantes.

Virgem — 9 de Ouros

O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que o virginiano conquistou (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que o virginiano conquistou Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
A carta “9 de Ouros” indica independência e realização. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você conquistou.

Libra — Rainha de Espadas

O dia favorecerá decisões racionais e a comunicação direta do libriano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia favorecerá decisões racionais e a comunicação direta do libriano Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
Clareza e posicionamento firme marcarão o dia, conforme a carta “Rainha de Espadas”. A quarta-feira favorecerá decisões racionais e comunicação direta.

Escorpião — Cavaleiro de Espadas

O dia pedirá ao escorpiano cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia pedirá ao escorpiano cuidado com atitudes precipitadas Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Espadas” alerta para ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.

Sagitário — 6 de Espadas

O sagitariano poderá deixar para trás uma
O sagitariano poderá deixar para trás uma Crédito:
Será um dia de transição e superação. Segundo a carta “6 de Espadas”, você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.

Capricórnio — Rei de Ouros

O dia do capricorniano favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia do capricorniano favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
A carta “Rei de Ouros” indica estabilidade e segurança. O dia favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido.

Aquário — 4 de Paus

O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional ao aquariano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional ao aquariano Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
Clima de celebração e estabilidade marcarão o dia, conforme a carta “4 de Paus”. A quarta-feira favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional.

Peixes — A Temperança

O dia do pisciano favorecerá ajustes e paciência (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)
O dia do pisciano favorecerá ajustes e paciência Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock
A carta “A Temperança” indica equilíbrio e harmonia nesta quarta-feira. O dia favorecerá ajustes e paciência. Por isso, evite extremos.

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