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Renata Rasseli

Lives vão orientar pacientes com câncer durante pandemia da Covid-19

Do Espírito Santo, participam os oncologistas Roberto de Oliveira Lima e Cintia Givigi,  nesta quarta-feira, às 15h

Públicado em 

08 abr 2020 às 10:26
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Roberto Lima, oncologista
Roberto Lima, oncologista Crédito: Mônica Zorzanelli
Dia 8 de abril é o Dia Mundial do Combate ao Câncer e, em meio delicado momento que a humanidade enfrenta, o Grupo Oncoclínicas realizará uma programação de debates online, ao vivo, com médicos de diferentes partes do Brasil para orientar como pacientes oncológicos devem proceder durante a pandemia da Covid-19 . Serão ao todo 12 lives ao longo do dia, que abordarão as realidades regionais de cada estado do país neste período de pandemia e esclarecerão as principais questões enviadas pela audiência em tempo real, durante as transmissões. Do Espírito Santo, participam os oncologistas Roberto de Oliveira Lima e Cintia Givigi, do Cecon/Oncoclínicas. Eles entram ao vivo, no dia 8 de abril, às 15h. Os links para acesso às lives serão disponibilizados nos canais oficiais do Grupo Oncoclínicas nas redes sociais e no https://www.grupooncoclinicas.com/noticias/coronavirus/ .

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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