Lives vão orientar pacientes com câncer durante pandemia da Covid-19

Dia 8 de abril é o Dia Mundial do Combate ao Câncer e, em meio delicado momento que a humanidade enfrenta, o Grupo Oncoclínicas realizará uma programação de debates online, ao vivo, com médicos de diferentes partes do Brasil para orientar como pacientes oncológicos devem proceder durante a pandemia da Covid-19 . Serão ao todo 12 lives ao longo do dia, que abordarão as realidades regionais de cada estado do país neste período de pandemia e esclarecerão as principais questões enviadas pela audiência em tempo real, durante as transmissões. Do Espírito Santo, participam os oncologistas Roberto de Oliveira Lima e Cintia Givigi, do Cecon/Oncoclínicas. Eles entram ao vivo, no dia 8 de abril, às 15h. Os links para acesso às lives serão disponibilizados nos canais oficiais do Grupo Oncoclínicas nas redes sociais e no https://www.grupooncoclinicas.com/noticias/coronavirus/ .