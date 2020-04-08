Como gerir o tempo em casa durante o isolamento?

ntes faltava tempo para dar conta da agenda cheia. Agora, reclusos em casa, o tempo sobra mas pode escapar se não for usado corretamente. Como então manter a produtividade em tempos de isolamento? O presidente do CRA-ES, o administrador Maurílio José Martins Inês, orienta como administrar seu dia. Confira.
- Listar no papel todas as atividades que precisa fazer em casa é o primeiro passo. Essa atitude possibilita ter a visão real das demandas.
- Distribua as atividades ao longo do dia, por ordem de prioridade. Quem está no home office vai precisar resguardar esse tempo e não usá-lo para assuntos pessoais.
- Disciplina é a chave para você usar o tempo a seu favor. Depois de distribuir as atividades, seja fiel no cumprimento delas em cada horário já pré-definido.
- Redes sociais roubam seu tempo quando usadas em excesso. Delimite um prazo de permanência máximo para esses momentos.
DOAÇÃO DE 150 MIL MÁSCARAS
O combate à disseminação do Covid-19 tem estimulado diversas ações de união e solidariedade no país e no mundo com um único objetivo: ajudar da forma que é possível. Cristhine Samorini, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas (Siges) e diretora da Grafitusa, e outros empresários se uniram em prol do bem social. A empresária vai fazer o corte do material doado pelos outros dirigentes.
Ao todo serão sete toneladas de matéria-prima para produção de 150 mil protetores faciais que serão doados para todo o sistema de saúde. Desde hospitais, clínicas e unidades de saúde de todos os municípios do Espírito Santo. A doação dos protetores faciais será feita para o que o Estado faça a distribuição de acordo com o mapa de urgência.
Também estão participando dessa ação as empresas: ArcelorMittal, Plastin, Fibrasa, LBRX, Geocontrol, Grafitusa, Findes, Senai e muitas pessoas.
VÍDEO CONFERÊNCIA DO BEM
A fundadora e presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, foi mediadora, no último dia 3, de um bate-papo em vídeo conferência que reuniu, entre outras presenças, a do empreendedor e apresentador Luciano Huck. O objetivo foi abordar as ações concretadas que estão sendo realizadas para mitigar o déficit na saúde pública e o impacto econômico do isolamento social nas comunidades carentes.
Além de Huck, o evento teve como palestrantes Luiza Serpa, fundadora e presidente do PHI, e Carola Matarazzo, presidente do Movimento Bem Maior.
O evento, além da discussão relevante, trouxe resultados palpáveis para projetos sociais em doações que somaram R$ 100 mil.