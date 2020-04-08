Como gerir o tempo em casa durante o isolamento?

Gestão do tempo Crédito: divulgação

ntes faltava tempo para dar conta da agenda cheia. Agora, reclusos em casa, o tempo sobra mas pode escapar se não for usado corretamente. Como então manter a produtividade em tempos de isolamento? O presidente do CRA-ES, o administrador Maurílio José Martins Inês, orienta como administrar seu dia. Confira.

Listar no papel todas as atividades que precisa fazer em casa é o primeiro passo. Essa atitude possibilita ter a visão real das demandas. Distribua as atividades ao longo do dia, por ordem de prioridade. Quem está no home office vai precisar resguardar esse tempo e não usá-lo para assuntos pessoais.

Disciplina é a chave para você usar o tempo a seu favor. Depois de distribuir as atividades, seja fiel no cumprimento delas em cada horário já pré-definido.

Redes sociais roubam seu tempo quando usadas em excesso. Delimite um prazo de permanência máximo para esses momentos.



DOAÇÃO DE 150 MIL MÁSCARAS

Cristhine Samorini, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas (Siges) e diretora da Grafitusa, Crédito: BRENO DENICOLI

O combate à disseminação do Covid-19 tem estimulado diversas ações de união e solidariedade no país e no mundo com um único objetivo: ajudar da forma que é possível. Cristhine Samorini, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas (Siges) e diretora da Grafitusa, e outros empresários se uniram em prol do bem social. A empresária vai fazer o corte do material doado pelos outros dirigentes.

Ao todo serão sete toneladas de matéria-prima para produção de 150 mil protetores faciais que serão doados para todo o sistema de saúde. Desde hospitais, clínicas e unidades de saúde de todos os municípios do Espírito Santo. A doação dos protetores faciais será feita para o que o Estado faça a distribuição de acordo com o mapa de urgência.

Também estão participando dessa ação as empresas: ArcelorMittal, Plastin, Fibrasa, LBRX, Geocontrol, Grafitusa, Findes, Senai e muitas pessoas.

VÍDEO CONFERÊNCIA DO BEM

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte Crédito: Divulgação

A fundadora e presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, foi mediadora, no último dia 3, de um bate-papo em vídeo conferência que reuniu, entre outras presenças, a do empreendedor e apresentador Luciano Huck. O objetivo foi abordar as ações concretadas que estão sendo realizadas para mitigar o déficit na saúde pública e o impacto econômico do isolamento social nas comunidades carentes.

Além de Huck, o evento teve como palestrantes Luiza Serpa, fundadora e presidente do PHI, e Carola Matarazzo, presidente do Movimento Bem Maior.