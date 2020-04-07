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Renata Rasseli

Festival de Cinema de Vitória lança programação #EmCasa

Os filmes selecionados foram exibidos na Mostra Mulheres no Cinema no 26° Festival de Cinema de Vitória, em setembro de 2019

Públicado em 

07 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, no Centro Cultural Sesc Glória
Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, no Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Levi Mori/Festival de Cinema de Vitória
Diante do avanço do Coronavírus (COVID-19) no Brasil e com as medidas de isolamento determinadas pelas autoridades para diminuir o risco de contaminação da população, o Festival de Cinema de Vitória lança uma opção para curtir o FCV em Casa. #FCVemcasa
Os quatro  filmes selecionados para a Mostra Mulheres no Cinema no 26º Festival de Cinema de Vitória oferecem ao público a multiplicidade presente nos olhares femininos de diferentes regiões do país sobre as questões importantes para as mulheres. A curadoria formada por Bárbara Cazé, Hégli Lotério e Saskia Sá definiu uma seleção de filmes dirigidos e protagonizados por mulheres.
  1. Deus te dê boa sorte (Jacqueline Farias, 23’, DOC, PE)
  2. Fosfeno (Clara Vilas Boas e Emanuele Sales, 12’, FIC, MG)
  3. Poder (Sabrina Rosa, 19’, FIC, RJ)
  4. Afeto (Gabriela Gaia Meirelles e Tainá Medina, 15’, EXP, RJ)

POSSE

Leonardo Monteiro, novo presidente da Selita
Leonardo Monteiro, novo presidente da Selita Crédito: Divulgação
Leonardo Monteiro é o novo presidente da Cooperativa de Laticínios Selita. Advogado e agropecuarista, Leonardo exerceu nos por cinco 5 anos exerceu o cargo de vice-presidente da cooperativa, nos mandatos de Rubens Moreira e João Marcos Machado. Tem como prioridade manter a estrutura da Selita, fazendo os ajustes necessários para aumentar a eficiência e ao mesmo tempo reduzindo custos operacionais, visando ter uma cooperativa que atenda os cooperados e os desejos dos consumidores. O novo vice-presidente é  João Batista de Souza.

HOME OFFICE

Irene Baldi, dermatologista, em quarentena
Irene Baldi, dermatologista, em quarentena Crédito: Arquivo Pessoal
A dermatologista Irene Baldi criou uma rotina de trabalho, estudo e cuidado com a saúde dela e da família para passar os dias de quarentena. “Treino dia sim dia não, coloco em dia artigos e livros que queria terminar de ler, aproveito para organizar os armários e fico ligada nas redes sociais para não perder o contato com os pacientes que precisam de eventuais orientações”. Além disso, a médica aproveita para dar mais atenção à mãe, dona Maria.

BEBÊS A BORDO

Carol Neves, grávida de gêmeos, em chá revelação
Carol Neves, grávida de gêmeos, em chá revelação Crédito: Divulgação
Carol Neves e Pedro Trindade estão grávidos de dois meninos.  O anúncio foi feito em um  chá-revelação  via Zoom. A decoração foi assinada pela talentosa Camila Sarmento.

PARABÉNS PRA VOCÊ

Gracinha Nader e a mãe, Dona Dalcisa, que celebrou 104 anos, com café da manhã
Gracinha Nader e a mãe, Dona Dalcisa, que celebrou 104 anos, com café da manhã Crédito: Divulgação
"Amanhecemos neste domingo (5), agradecendo a Deus por mais um ano de vida da minha querida mãezinha. São 104 anos de amor, compreensão e amor ao próximo. Ela, sempre muito temente a Deus, fez da religiosidade parte dos seus ensinamentos . Resolvemos logo comemorar, com um café da manhã online, para que os filhos, netos e bisnetos pudessem compartilhar", disse a filha Gracinha Nader, sobre o aniversário de  104 anos de sua mãe, Dona Dalcisa.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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