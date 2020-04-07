Festival de Cinema de Vitória lança programação #EmCasa

Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, no Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Levi Mori/Festival de Cinema de Vitória

Diante do avanço do Coronavírus (COVID-19) no Brasil e com as medidas de isolamento determinadas pelas autoridades para diminuir o risco de contaminação da população, o Festival de Cinema de Vitória lança uma opção para curtir o FCV em Casa. #FCVemcasa

Os quatro filmes selecionados para a Mostra Mulheres no Cinema no 26º Festival de Cinema de Vitória oferecem ao público a multiplicidade presente nos olhares femininos de diferentes regiões do país sobre as questões importantes para as mulheres. A curadoria formada por Bárbara Cazé, Hégli Lotério e Saskia Sá definiu uma seleção de filmes dirigidos e protagonizados por mulheres.

POSSE

Leonardo Monteiro, novo presidente da Selita Crédito: Divulgação

Leonardo Monteiro é o novo presidente da Cooperativa de Laticínios Selita. Advogado e agropecuarista, Leonardo exerceu nos por cinco 5 anos exerceu o cargo de vice-presidente da cooperativa, nos mandatos de Rubens Moreira e João Marcos Machado. Tem como prioridade manter a estrutura da Selita, fazendo os ajustes necessários para aumentar a eficiência e ao mesmo tempo reduzindo custos operacionais, visando ter uma cooperativa que atenda os cooperados e os desejos dos consumidores. O novo vice-presidente é João Batista de Souza.

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Irene Baldi, dermatologista, em quarentena Crédito: Arquivo Pessoal

A dermatologista Irene Baldi criou uma rotina de trabalho, estudo e cuidado com a saúde dela e da família para passar os dias de quarentena. “Treino dia sim dia não, coloco em dia artigos e livros que queria terminar de ler, aproveito para organizar os armários e fico ligada nas redes sociais para não perder o contato com os pacientes que precisam de eventuais orientações”. Além disso, a médica aproveita para dar mais atenção à mãe, dona Maria.

BEBÊS A BORDO

Carol Neves, grávida de gêmeos, em chá revelação Crédito: Divulgação

Carol Neves e Pedro Trindade estão grávidos de dois meninos. O anúncio foi feito em um chá-revelação via Zoom. A decoração foi assinada pela talentosa Camila Sarmento.

PARABÉNS PRA VOCÊ

Gracinha Nader e a mãe, Dona Dalcisa, que celebrou 104 anos, com café da manhã Crédito: Divulgação