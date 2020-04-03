Conheça os lugares do mundo onde o coronavírus ainda não chegou

Antártida/Reprodução Instagram Crédito: Divulgação

O que um arquipélago do Pacífico e a república soviética do Turcomenistão têm em comum? Aparentemente nada, mas ambos fazem parte de uma lista de países e territórios que não declararam um único caso de coronavírus até 1º de abril.

Os últimos números oficiais compilados pela Universidade Johns Hopkins, dos EUA, mostram que a Covid-19 foi detectada em pelo menos 180 países e territórios, com o número global de infecções ultrapassando a marca de 1 milhão.

Mas cerca de 40 locais no planeta não registraram nenhum contágio — pelo menos oficialmente. A maioria são ilhas remotas com populações pequenas e sem grande fluxo de pessoas, como Samoa (Oceania), Micronésia (no Pacífico Ocidental), Santa Helena (Atlântico Sul) e ilhas Mashall (Oceania).