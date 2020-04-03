Conheça os lugares do mundo onde o coronavírus ainda não chegou

O que um arquipélago do Pacífico e a república soviética do Turcomenistão têm em comum? Aparentemente nada, mas ambos fazem parte de uma lista de países e territórios que não declararam um único caso de coronavírus até 1º de abril.
Os últimos números oficiais compilados pela Universidade Johns Hopkins, dos EUA, mostram que a Covid-19 foi detectada em pelo menos 180 países e territórios, com o número global de infecções ultrapassando a marca de 1 milhão.
Mas cerca de 40 locais no planeta não registraram nenhum contágio — pelo menos oficialmente. A maioria são ilhas remotas com populações pequenas e sem grande fluxo de pessoas, como Samoa (Oceania), Micronésia (no Pacífico Ocidental), Santa Helena (Atlântico Sul) e ilhas Mashall (Oceania).
Confira a lista divulgada pela BBC: Samoa Americana, Macau, Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, Antártida, Malauí, Sudão do Sul, Países Baixos Caribenhos, Ilhas Marshall, Ilhas Spratly, Ilha Bouvet, Micronésia, Svalbard e Jan Mayen, Território Britânico do Oceano Índico, Nauru, Tadjiquistão, Ilha Christmas, Ilhas Cocos (Keeling), Ilha Norfolk, Tonga, Comores, Coreia do Norte, Turcomenistão, Ilhas Cook, Palau, Tuvalu, Ilhas Malvinas, Ilhas Pitcairn, Santa Helena, Vanuatu, Ilha Heard e Ilhas McDonald, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Kiribati, Samoa, Lesoto, Ilhas Salomão e Iêmen.