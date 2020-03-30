Coronavírus: "O turismo desapareceu", diz capixaba na Suécia

A Suécia, até agora, alterou pouco seu cotidiano por causa da pandemia do coronavírus. Governo evitou proibições e fechamentos e se concentrou em recomendações aos cidadãos, mas muitos suecos estão se perguntando se o país está mesmo no caminho certo. Segundo o engenheiro capixaba Luiz Fernando Capezzuto, 53 anos, que mora há 14 em Estocolmo, não há há clima de pânico no país, mas há muita preocupação em contrair a doença. "A questão econômica do país é outra fonte de preocupação. O turismo desapareceu", conta.
Como estão as coisas por aí?
São 3500 infectados em todo país. Algumas restrições foram impostas pelas autoridades de saúde, como proibição de eventos e aglomerações com mais de 50 pessoas; os idosos devem permanecer em suas casas e evitar contato social, mas não os proíbe de fazer uma caminhada. Alguns supermercados tem horário específico para atender os idosos. As empresas cujos empregados podem exercer suas atividades de casa o estão fazendo. As universidades fechadas e escolas estão fechadas e as aulas são online -escolas. . Nos primeiros dias realmente via-se grande diferença, ruas vazias, shopping desertos, mas agora aos poucos as pessoas estão aparecendo nos lugares.
Você tem saído de casa?
Eu estou saindo e exercendo minhas atividades normalmente, não uso o transporte publico e evito aglomerações. Caminho ou uso minha bicicleta.
Como tem sido em relação trabalho?
Continuo trabalhando normalmente. Vou e volto de bicicleta. 13 km é a distancia até meu trabalho. No ambiente de trabalho, o assunto do vírus é constante. E quando alguém apresenta algum sintoma é recomendado entrar em quarentena em casa de duas semanas.
Tem clima de pânico?
Não há clima de pânico, mas exite a preocupação em contrair a doença. A questão econômica do país também preocupa. O turismo desapareceu.
Como estão as ruas? E o comércio?
Na primeira semana estava bem deserto, mas agora tudo parece normal. Mas lendo em jornais na web, a gente acompanha que houve quedra muito grande em bares e restaurantes. E já já há demissões no setor de serviços, hotéis, empresas aéreas e restaurantes. O vírus está afetando muito o país, como o resto do mundo.