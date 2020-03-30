Coronavírus: "O turismo desapareceu", diz capixaba na Suécia

São 3500 infectados em todo país. Algumas restrições foram impostas pelas autoridades de saúde, como proibição de eventos e aglomerações com mais de 50 pessoas; os idosos devem permanecer em suas casas e evitar contato social, mas não os proíbe de fazer uma caminhada. Alguns supermercados tem horário específico para atender os idosos. As empresas cujos empregados podem exercer suas atividades de casa o estão fazendo. As universidades fechadas e escolas estão fechadas e as aulas são online -escolas. . Nos primeiros dias realmente via-se grande diferença, ruas vazias, shopping desertos, mas agora aos poucos as pessoas estão aparecendo nos lugares.