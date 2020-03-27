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Renata Rasseli

Hotel de luxo da Suíça lança pacote com teste de Covid-19 e médico 24h

Para fugir da crise, o hotel suíço Le Bijou anunciou o “Serviço Covid-19” com pacotes que pode incluir consultas médicas, cuidados de enfermagem 24 horas por dia, refeições personalizadas e testes do novo coronavírus

Publicado em 27 de Março de 2020 às 14:33

Públicado em 

27 mar 2020 às 14:33
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Hotel Le Bijou, na Suíça
Hotel Le Bijou, na Suíça Crédito: Divulgação
Com a pandemia do coronavírus, o setor do turismo foi muito impactado com reservas canceladas. Muitos hotéis optaram por fechar temporariamente. Mas, o o hotel suíço Le Bijou anunciou o “Serviço Covid-19” com pacotes que pode incluir consultas médicas, cuidados de enfermagem 24 horas por dia, refeições personalizadas e testes do novo coronavírus, tudo feito no quarto por uma clínica de saúde privada, além de check-in automático, para que os hóspedes não precisem ter contato na recepção.
Hotel Le Bijou, na Suíça
Hotel Le Bijou, na Suíça Crédito: Divulgação
A estadia tem preços entre os €700 (R$ 3930) e os €1800 (R$ 10.120) por noite.  Os serviços podem ser adquiridos individualmente e vão de um teste ao novo coronavírus que custa cerca de €450 (R$ 2.530) a cuidados de enfermagem duas vezes por dia pagando aproximadamente €1600 (R$8.995) ou 24 horas por dia por €4300 (R$24.170) , para além dos serviços de entrega de comida e refeições preparadas por um chef. Já os serviços de limpeza diários foram eliminados, e o quarto é apenas limpo antes e depois da saída dos hóspedes, cumprindo as normas de higiene e segurança impostas pelo governo suíço. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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