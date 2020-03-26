Coronavírus: hotel de luxo de NYC vai hospedar médicos de graça

Um dos hoteis mais caros e exclusivos do mundo, O Hotel Four Seasons de Nova York encerrou os serviços no último dia 20 de março devido à pandemia de coronavírus, mas vai reabrir as portas para os trabalhadores de hospitais da cidade que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A novidade foi anunciada pelo governador Andrew Cuomo no Twitter nesta quinta-feira (26) e vai facilitar a vida das equipes, que estão preocupada também em não contaminar suas famílias.
O hotel fornecerá hospedagem gratuita para médicos, enfermeiros e pessoal médico que atualmente trabalha para responder à pandemia. "Esse é o primeiro de muito hotéis que esperamos que disponibilizem seus quartos", afirmou Cuomo.