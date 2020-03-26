Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Coronavírus: hotel de luxo de NYC vai hospedar médicos de graça

Um dos hotéis mais caros do mundo, o Four Seasons vai abrigar trabalhadores de hospitais na luta contra a pandemia de Covid-19

Publicado em 26 de Março de 2020 às 14:23

Públicado em 

26 mar 2020 às 14:23
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Hotel Four Season de NYC
Hotel Four Season de NYC Crédito: Divulgação
Um dos hoteis  mais caros e exclusivos do mundo, O Hotel Four Seasons de Nova York encerrou os serviços no último dia 20 de março devido à pandemia de coronavírus, mas vai reabrir as portas para os trabalhadores de hospitais da cidade que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A novidade foi anunciada pelo governador Andrew Cuomo no Twitter nesta quinta-feira (26) e vai facilitar a vida das equipes, que estão preocupada também em não contaminar suas famílias.
O hotel fornecerá hospedagem gratuita para médicos, enfermeiros e pessoal médico que atualmente trabalha para responder à pandemia. "Esse é o primeiro de muito hotéis que esperamos que disponibilizem seus quartos", afirmou Cuomo.

Veja Também

Coronavírus: hotel na Praia do Canto cria sinais de esperança com luzes

Coronavírus: como a ioga pode ajudar no bem-estar na quarentena

Coronavírus: "Fiquem em casa, por favor", pede filha de designer do ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

nova york Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados