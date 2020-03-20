Coronavírus: "Fiquem em casa, por favor", pede filha de designer do ES

Em quarentena em sua casa, em São Paulo, Alice, de 3 anos de idade, filha da designer de joias capixaba Emar Batalha pede: "Fiquem em casa, por favor!", Em vídeos publicados nas redes sociais no último domingo (15),vEmar Batalha, afirmou que está com o novo coronavírus. O mesmo diagnóstico também foi dado ao marido dela, Sérgio Davila; o resultado do exame feito pela filha deles, deu negativo para a doença. Toda a família segue a recomendação do Ministério da Saúde e permanecem em isolamento doméstico.