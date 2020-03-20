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Renata Rasseli

Coronavírus: "Fiquem em casa, por favor", pede filha de designer do ES

Alice,de 3 anos,  filha de Emar Batalha, faz o apelo nas redes sociais da mãe, que está em quarentena em casa, que testou positivo para Covid-19

Publicado em 20 de Março de 2020 às 10:54

Públicado em 

20 mar 2020 às 10:54
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Emar Batalha e sua filha Alice Crédito: Reprodução/Instagram/@emarbatalha
Em quarentena em sua casa, em São Paulo, Alice, de 3 anos de idade,  filha da designer de joias capixaba Emar Batalha pede: "Fiquem em casa, por favor!", Em vídeos publicados nas redes sociais no último domingo (15),vEmar Batalha,  afirmou que está com o novo coronavírus. O mesmo diagnóstico também foi dado ao marido dela, Sérgio Davila; o resultado do exame feito pela filha deles, deu negativo para a doença.  Toda a família segue a recomendação do Ministério da Saúde  e permanecem em isolamento doméstico.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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