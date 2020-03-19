Coronavírus: "Não saio de casa de jeito nenhum", diz capixaba na Itália

A primeira coisa é não se deixar levar pelo pânico. É um momento de sermos racionais e seguirmos as orientações dos profissionais da saúde. Quando o vírus chegou aqui na Itália nós erramos. Todos nós subestimamos o problema. O vírus entrou em circulação no inverno, período onde é comum as pessoas griparem, talvez por esse motivo atitudes imediatas de precaução não foram tomadas. O Brasil, assim como muitos outros países, estão tendo condições de ver como está a Itália e com isso se precaver para enfrentar a questão. Isolamento domiciliar é imprescindível nesse momento. É preciso diminuir a curva de pessoas infectadas. O sistema de saúde aqui arrisca entrar em colapso caso o número de pessoas que precisam de internação supere a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais. O vírus não é letal para a maioria das pessoas que o contraem, só que para algumas é necessário internação, pois precisam de aparelhos de respiração artificial. Idosos e pessoas com doenças pré-existentes, como diabéticos, hipertensos e pessoas com doenças respiratórias, são muito vulneráveis. Muitas pessoas que têm o vírus não apresentam sintomas. Precisamos olhar para o próximo e nos ajudarmos mutuamente, é preciso ter senso de responsabilidade e de coletividade. Cada um de nós precisa ser consciente do risco de contrair e/ou transmitir o vírus, que se propaga rapidamente. Isolamento domiciliar é muito importante momento, é um sacrifício que precisamos fazer para o bem de todos.