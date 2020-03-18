Coronavírus: "O contágio é muito rápido", diz capixaba na Itália

Que é melhor prevenir, usar as medidas tomadas na Itália como exemplo, melhorar no que for possível o tempo de ação e se adiantar. Aqui foi feito exame quase que em massa, por isto tem-se um número alto de contagiados registrados, dando um parâmetro mais claro a todos. O mais importante é a população cooperar, porque o hospitais não suportam e perderemos médicos e enfermeiros, eles também poderão morrer. Temos que pensar no pior, porque nenhum país tem o sistema de saúde preparado para receber tantos doentes ao mesmo tempo. O contágio é incrivelmente rápido.