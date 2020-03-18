Coronavírus no ES: casos confirmados sobem para onze

Mudança de hábito nas relações pessoais por causa do coronavírus Crédito: Divulgação

O governador Renato Casagrande afirmou, na tarde desta quarta-feira (18), durante uma coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, que o Espírito Santo tem 11 casos de coronavírus confirmados . De acordo com ele, os novos registros são importados, sendo que um dos pacientes retornou recentemente da Itália.

Atualização: no início da coletiva, o governador afirmou que os novos casos eram de transmissão local. Minutos depois, ele corrigiu a informação. O texto foi atualizado.

Ainda de acordo com o governador, a partir desta quinta-feira (18), estão suspensas as consultas eletivas na rede pública de saúde. Já a partir de segunda-feira (23), estão suspensas as cirurgias eletivas, que não são de urgência. Serviços serão transferidos para outros hospitais.

BOLETIM DA SESA

De acordo com o boletim da Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), divulgado na noite desta quarta-feira (18), são 372 casos investigados. Foram realizadas 497 notificações, sendo que 114 já foram descartadas.

Dos 11 casos confirmados no Estado, 10 estão na região metropolitana e um na região central. Apenas um deles foi identificado como transmissão local.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.