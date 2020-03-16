Coronavírus: "Não subestimem a pandemia", diz capixaba em Coimbra

Claramente houve uma grande diminuição do número de pessoas nas ruas, o que me faz crer, que assim como eu, as pessoas só estão saindo quando realmente necessário. O comércio de rua funcionando com certa normalidade, shoppings e galerias parecem estar sofrendo mais com fechamento pontual de lojas, tendo em vista que a manutenção das atividades ainda é facultada aos donos dos estabelecimentos, ainda não houve uma determinação oficial para suspensão de atividades.