Aniversários, bazar e almoço são adiados no ES por coronavírus

Pandemia do coronavírus adia eventos sociais e empresariais no ES Crédito: Freepik

pandemia do coronavírus já impacta a vida social do Espírito Santo. Festas de aniversários, cursos de culinária, bazar e almoços beneficentes que seriam realizados nos próximos dias, foram adiados. O Bazar Tania Cruz , que seria realizado nesta quinta-feira (19) foi adiado a pedido da Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc), entidade que seria beneficiada com recursos arrecadados com a venda de peças do acervo da empresária Tania Cruz, falecida em dezembro passado. O almoço e bazar de bolsas, sapatos e vestidos de festas, que seria realizado em 14 de abril, na Vitória Motors, também foi adiado. As novas datas ainda não foram informadas.

15 ANOS ADIADO

A família Littig, que celebraria 15 anos de Juliana Littig neste sábado (21), adiou a festa. "Estamos há algum tempo preparando com muito carinho e cuidado a festa de quinze anos de nossa Juliana. Ela merece isso. É uma menina linda e muito especial! A surpresa da notícia da OMS de pandemia nos colocou a enfrentar uma delicada situação. Essa notícia é triste para todos nós. Realmente não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas. Assim, estamos adiando a festa do dia 21 de março. Vamos nos organizar novamente e informar a nova data. Um novo dia, que será leve e lindo", diz o comunicado da família aos convidados.

50 ANOS ADIADO

"Com o aumento dos casos de coronavírus em nosso país e, pelo fato de eu estar em tratamento e fazer parte do grupo de risco, decidi que o mais correto é adiar minha comemoração para 24 de outubro", informa a querida Claudia Scarton, que comemoraria seus 50 anos, no próximo dia 28.

NIVER ADIADO

Maria Sanz Martins, que celebraria idade nova no próximo dia 20, na Casa 7, também adiou seu aniversário. "Não vai ter festa, mas isso não impede que vai ter alegria. Agora é hora de cuidar dos corpos sem descuidar da nossa energia", avisou em vídeo aos convidados.

FESTA DAS MULHERES ADIADA

Carmen e Fernanda Prates compartilham a preocupação com a situação do (COVID-19), conhecido como coronavírus. Por isso, anunciam o adiamento da Festa das Mulheres, que seria realizada nesta quinta-feira (19), no Le Buffet Master. Em breve, uma nova data será anunciada.

CURSO DE CULINÁRIA ADIADO

O chef Victor Bessière, que ministraria uma aula-degustação de cozinha francesa, nesta quarta-feira (18), também optou por adiar o evento. "Não é prudente colocar nossa saúde em risco", diz ele, que pretendia reunir 12 pessoas para ensinar pratos da culinária francesa.

EXPOSIÇÃO ADIADA

A Mosaico Fotogaleria comunica que adiou a exposição do fotógrafo Walter Firmo, com abertura prevista para o próximo dia 26 de março.

Em virtude da atual situação do novo coronavírus no Brasil e o clima de incertezas com relação à nova doença, optamos por não expor o público e o próprio Walter Firmo, que está com 82 anos de idade, considerando a saúde de todos como fator principal neste momento.

MOSTRA ADIADA

Atendendo as recomendações dos órgãos de saúde, Gorete Thorey adia a abertura da exposição "Casa e Tempo" da artista Kyria Oliveira, agendada para o dia 25 deste mês

CAFÉ COM O GOVERNADOR ADIADO