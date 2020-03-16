Saúde atualiza para 200 os casos de infectados por coronavírus no país

Na última quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de coronavírus. O termo é usado quando uma epidemia  grande surto que afeta uma região  se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

A cada dia novos casos de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, se confirmam no mundo. Até a tarde da última quinta-feira (12), o Brasil registrava 77 casos confirmados da doença e monitorava 1.422 situações suspeitas. Outros 1.163 casos já foram descartados.