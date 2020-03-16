Prefeituras de São Mateus e Sooretama cancelam aulas por causa do coronavírus

As prefeituras de São Mateus e Sooretama divulgaram comunicados na noite de domingo (15) informando a suspensão das aulas nas escolas do município, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19).
As atividades nas unidades municipais de Sooretema estão suspensas a partir desta segunda-feira (16) até a próxima sexta-feira (20). A prefeitura reforçou em nota que os alunos não serão prejudicados e que as aulas serão repostas.
Segundo a Prefeitura de São Mateus, as atividades nas escolas municipais serão canceladas a partir de terça-feira (17) até que os ambientes coletivos sejam considerados seguros pelos órgãos de saúde. Já a partir deste segunda-feira (16), haverá nas unidades um trabalho de conscientização de alunos e pais.
Além das duas prefeituras, Linhares também anunciou que as aulas no município estão suspensas a partir desta segunda-feira (16). Um professor da rede municipal infectado por coronavírus deu aula antes de manifestar os sintomas. Alguns alunos apresentaram os sintomas e seguem em monitoramento.