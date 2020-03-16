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Precaução

Prefeituras de São Mateus e Sooretama cancelam aulas por causa do coronavírus

Além dos dois municípios, Linhares também suspendeu as atividades nas unidades da rede municipal, após professor estar infectado

Publicado em 15 de Março de 2020 às 23:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 23:29
Sede da Prefeitura de São Mateus, que cancelou aulas  Crédito: Carlos Alberto Silva
As prefeituras de São Mateus e Sooretama divulgaram comunicados na noite de domingo (15) informando a suspensão das aulas nas escolas do município, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19)
As atividades nas unidades municipais de Sooretema estão suspensas a partir desta segunda-feira (16) até a próxima sexta-feira (20). A prefeitura reforçou em nota que os alunos não serão prejudicados e que as aulas serão repostas. 
Segundo a Prefeitura de São Mateus, as atividades nas escolas municipais serão canceladas a partir de terça-feira (17) até que os ambientes coletivos sejam considerados seguros pelos órgãos de saúde. Já a partir deste segunda-feira (16), haverá nas unidades um trabalho de conscientização de alunos e pais.  
Além das duas prefeituras, Linhares também anunciou que as aulas no município estão suspensas a partir desta segunda-feira (16). Um professor da rede municipal infectado por coronavírus deu aula antes de manifestar os sintomas. Alguns alunos apresentaram os sintomas e seguem em monitoramento.   

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