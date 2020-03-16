Prefeituras de São Mateus e Sooretama cancelam aulas por causa do coronavírus

As atividades nas unidades municipais de Sooretema estão suspensas a partir desta segunda-feira (16) até a próxima sexta-feira (20). A prefeitura reforçou em nota que os alunos não serão prejudicados e que as aulas serão repostas.

Segundo a Prefeitura de São Mateus, as atividades nas escolas municipais serão canceladas a partir de terça-feira (17) até que os ambientes coletivos sejam considerados seguros pelos órgãos de saúde. Já a partir deste segunda-feira (16), haverá nas unidades um trabalho de conscientização de alunos e pais.