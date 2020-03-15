Prefeitura de Linhares suspende aulas para evitar contágio por coronavírus

Prefeitura de Linhares Crédito: Tv Gazeta Norte

Além da suspensão das aulas, outras medidas também foram anunciadas pela Prefeitura de Linhares. Entre elas estão a suspensão de todas as atividades com idosos nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) e projetos sociais . A suspensão das feiras livres do bairros Novo Horizonte e Araçá. E a suspensão de eventos e competições esportivas.

A prefeitura informou ainda que além do caso confirmado do novo coronavírus, Linhares possui 10 casos suspeitos da doença e que estão em investigação . A decisão de medidas mais restritivas para evitar a disseminação da doença foi tomada numa reunião entre o prefeito e secretários municipais.

CONFIRA TODAS AS MEDIDAS ANUNCIADAS PELA PREFEITURA DE LINHARES:

Suspensão das Aulas

A secretaria municipal de Educação decidiu suspender as aulas das escolas da rede municipal e antecipar uma semana das férias de julho. Á suspensão têm início nesta segunda-feira (16)

Atividades com Idosos

Todas as atividades com idosos nos Centros de Referência e Assistência Social da Prefeitura foram suspensas, assim como os projetos sociais que tem como públçico-alvo a Terceira Idade.

Feiras Livres

As feiras livres dos bairros Novo Horizonte e Araçá também foram suspensas por tempo indeterminado, assim como todos os eventos previstos pela secretaria municipal de Agricultura.

A retomada das feiras será avisada com antecedência pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Linhares.

HGL é referência para casos graves suspeitos de coronavírus

O Hospital Geral de Linhares (HGL) será a porta de entrada para possíveis casos graves suspeitos do novo coronavírus.

Entre as ações emergenciais, as cirurgias eletivas no HGL poderão ser suspensas, e leitos serem utilizados para receber possíveis casos da doença.

Unidades de Saúde Preparadas

As Unidades de Saúde do Município estão preparadas para atender pacientes nos casos suspeitos de coronavírus.

Já nos próximos dias, duas unidades de saúde do Município, a do Planalto, e a Dr. Joel Coelho, no Interlagos, próximo ao Caic, funcionarão em horário estendido das 7 às 22 horas.

Festival de Botecos

O festival de Botecos na Praça 22 de Agosto que seria realizado entre os dias 27 e 29 de março foi cancelado.

Eventos Esportivos