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Covid-19

Sobe o número de casos suspeitos de coronavírus no Espírito Santo

Estado continua com quatro pacientes contaminados com o vírus, mas já são mais de 100 pessoas que estão sob investigação neste domingo (15)

Publicado em 15 de Março de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 19:11
Coronavírus Crédito: Tumisu | Pixabay
O número de casos suspeitos de coronavírus no Espírito Santo subiu para 122, de acordo com o boletim divulgado na noite deste domingo (15) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O acréscimo em relação ao dia anterior se deve a 22 novas investigações na Região Metropolitana e a dois casos de pessoas oriundas de outros estados.
Por enquanto, quatro casos de Covid-19 já foram confirmados em terras capixabas. Três deles são considerados importados, por serem em pessoas que estavam viajando por outros países quando foram contaminadas. No entanto, um deles se deve à transmissão local, que foi constatada pela primeira vez no Espírito Santo durante este sábado (14).
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O primeiro caso confirmado é de uma mulher de Vila Velha que esteve na Itália, mas já se recuperou da doença. O segundo caso é de um homem vindo da Inglaterra, que não respeitou o isolamento e viajou para São Paulo. O terceiro é, justamente, o cunhado dele, que contraiu o vírus de forma local. E o último é também de um homem que estava no Reino Unido.
Ao todo, já são 185 casos notificados no Espírito Santo  dos quais 59 foram descartados.
De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 176 pacientes já contraíram o novo coronavírus e quase 2 mil pessoas estão com suspeita da doença. Únicos estados que estavam ilesos, Amapá e Roraima confirmaram casos neste domingo (15). Por enquanto, o mais afetado é São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro.

COMO SE PREVENIR

Por ora, não há um tratamento específico para o novo coronavírus, que é transmitido via oral. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, como lavar bem as mãos e usar álcool em gel. Vale lembrar que as máscaras só são indicadas para pessoas que apresentam os sintomas da doença. Veja o que você pode fazer para se prevenir:
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir, com a parte interna do cotovelo, a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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