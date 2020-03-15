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Covid-19

Coronavírus no ES: Vitória dará orientações a moradores pelo 156

Equipe de enfermagem recebeu treinamento específico para o atendimento e vai auxiliar a população que tiver dúvidas

Publicado em 15 de Março de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 09:41
Enfermeiros vão tirar dúvidas no 156 do Coronavírus Crédito: PMV
Coronavírus - Vitória dará orientações a moradores pelo 156
A partir desta segunda (16), o morador da capital que ligar para o Fala Vitória 156 em busca de orientações e para tirar dúvidas sobre o novo Coronavírus vai receber a atenção de um profissional da área da saúde.
Profissionais da área de enfermagem passaram por um treinamento, no final de semana, para atuarem junto ao Fala Vitória 156 para orientar os munícipes sobre o novo vírus. O treinamento foi dado pela Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Vitória, Tatiana Cometti, e pela subsecretária de Saúde de Vitória, Regina Diniz.
De acordo com a ouvidora da Prefeitura de Vitória, Luciana Possati, o treinamento será contínuo, uma vez que o vírus é novo e as informações sobre ele precisam estar sempre atualizadas. E também existe a preocupação com as notícias falsas que circulam, principalmente, pelas redes sociais.
A importância da participação do 156, nesse processo de controle da expansão do Coronavírus é que a maior fonte de pânico é a desinformação. Muitas informações falsas circulando e as pessoas não sabem o que fazer e como fazer, por isso a gente montou uma equipe com 20 enfermeiros que vão estar na Central do 156 e passaram por um treinamento na tarde de hoje, sábado, para responder as principais perguntas e dúvidas. Eles vão passar por treinamentos frequentes, para que estejam sempre aptos a responder ao cidadão de forma atualizada, disse Luciana.

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REUNIÃO
No sábado (14), a equipe da Gerência de Vigilância em Saúde de Vitória também se reuniu para debater e analisar novos protocolos e fluxos no combate ao novo Coronavírus. A equipe técnica avaliou as ações tomadas até agora tanto na capital, como também em outros Estados e países.
Estamos acompanhando de perto todas as novidades a respeito do novo coronavírus, mantendo nosso sistema de informações atualizado, uma vez que são essas informações que embasam nossas decisões de combate ao novo vírus, explica a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.

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