Do Val anuncia filiação a novo partido e depois volta atrás

Brasília, 31 de março de 2026.

Prezado Sr. Massarolo, Presidente Nacional do Mobiliza,

Prezado Sr. Fábio, Vice-Presidente Nacional,

Na qualidade de agente público que pauta sua atuação pela segurança jurídica, pela previsibilidade institucional e pelo respeito às responsabilidades assumidas, venho, por meio desta, formalizar o encerramento das tratativas que vinham sendo conduzidas com a direção nacional do Mobiliza.

Desde o início das conversas, houve sinalizações verbais inequívocas quanto à minha eventual assunção da presidência estadual no Espírito Santo, bem como à condução de projeto político com candidatura ao Senado. Entretanto, ao longo do processo, verificou-se a ausência de formalização mínima indispensável para garantir a segurança jurídica e a viabilidade concreta dessa construção.

A recusa em proceder com a assinatura de documento elementar, essencial à consolidação das condições previamente alinhadas, somada à inconsistência de comunicação e à ausência de clareza quanto à efetiva estrutura de comando no estado, evidencia um cenário de insegurança incompatível com a seriedade exigida para qualquer projeto político dessa natureza.

Ressalto que não é juridicamente prudente, tampouco institucionalmente responsável, assumir compromissos públicos com base exclusivamente em tratativas verbais, sobretudo diante de sinais objetivos de instabilidade interna e indefinição quanto à condução partidária.

Diante disso, comunico, de forma definitiva e irretratável, que não mais darei continuidade às tratativas com o Mobiliza, não assumirei qualquer posição de liderança estadual e tampouco vincularei meu nome a eventual candidatura pela referida legenda.

Reitero que minha atuação política seguirá pautada pela transparência, pela responsabilidade institucional e pela firmeza de princípios, sempre ancorada em estruturas que ofereçam segurança jurídica, coerência e efetivas condições de execução.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Senador Marcos do Val