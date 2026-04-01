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Eleições 2026

Do Val anuncia filiação a novo partido e depois volta atrás

Ida para o Mobiliza, de acordo com Do Val, estava baseada em "tratativas verbais". Ele quer disputar a reeleição e precisa encontrar uma sigla até o dia 4 de abril

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 08:38

Públicado em 

01 abr 2026 às 08:38
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Marcos do Val
O senador Marcos do Val Crédito: Carlos Alberto Silva
O senador Marcos do Val (Podemos) anunciou, na noite de segunda-feira (30), que se filiaria ao Mobiliza para disputar a reeleição. Ele assumiria a presidência estadual da legenda.
"Eu falei: 'Deus, coloque um partido que eu tenha autonomia e que não seja grande porque eu quero transformar o partido com uma cara nova (...) é pequeno hoje, mas vai ser gigante amanhã. Então, para quem dizia que era impossível eu ser pré-candidato...", afirmou o senador, em transmissão ao vivo nas redes sociais.
Muita gente, nos bastidores, duvida, sim, da possibilidade de Do Val disputar mais um mandato em 2026 devido à falta de um partido que abraçasse a causa. No Podemos, não há tal disposição.
A única solução especulada seria o senador se filiar a uma sigla nanica. O Mobiliza é um partido de pouca expressão, tem 8.272 filiados no estado. Para se ter uma ideia, a legenda com o maior número de filiados é o MDB, com 35.491.
Já na terça-feira (31), entretanto, o próprio Do Val enviou um ofício ao comando nacional do Mobiliza informando que desistiu de ingressar na sigla:
"Desde o início das conversas, houve sinalizações verbais inequívocas quanto à minha eventual assunção da presidência estadual no Espírito Santo, bem como à condução de projeto político com candidatura ao Senado. Entretanto, ao longo do processo, verificou-se a ausência de formalização mínima indispensável para garantir a segurança jurídica e a viabilidade concreta dessa construção", diz o texto.
Do Val apontou "a recusa em proceder com a assinatura de documento elementar" e ressaltou que não é prudente "assumir compromissos públicos com base exclusivamente em tratativas verbais".
Antes do envio do ofício, a coluna tentou contato com o Mobiliza nacional, para confirmar a filiação e a iminente ascensão do senador à cúpula estadual do partido, mas não houve retorno.
O atual presidente estadual da legenda, Edinho Maioli, contou que sabia de tratativas de Marcos do Val com a sigla, mas que nenhum comunicado oficial foi feito a respeito.
Mais que isso, a chegada de Do Val ao partido provocaria uma debandada. O próprio Maioli já estava de malas prontas para partir.
"Isso causou uma instabilidade para a chapa de deputado estadual do Mobiliza. Nós tínhamos filiado dois deputados estaduais, que agora vão sair", afirmou o presidente estadual, considerando que Do Val realmente assumiria o comando da sigla no estado.
Os dois deputados que se filiaram foram Zé Preto e Marcos Madureira.
A coluna conseguiu contato com Zé Preto, pré-candidato à reeleição, na terça.
"Não sou da base do Do Val. O Mobiliza estava com Ricardo (Ferraço, pré-candidato do MDB ao Palácio Anchieta). Vou para um partido governista se o Mobiliza não ficar com Ricardo", adiantou Zé Preto.
Agora, com o recuo do senador, as coisas devem se acalmar.
DE NOVO
Em 2023, Do Val chegou a anunciar que se filiaria ao PSDB. O senador Izalci Lucas (DF), então líder da bancada tucana, realmente o convidou a se juntar ao ninho tucano, mas a direção nacional do PSDB barrou a entrada do senador capixaba.
Do Val, assim, continua formalmente filiado ao Podemos. Ele tem até o próximo dia 4 para encontrar uma sigla que aceite lançá-lo à reeleição.

A íntegra do ofício de Marcos do Val

Brasília, 31 de março de 2026.

Prezado Sr. Massarolo, Presidente Nacional do Mobiliza,

Prezado Sr. Fábio, Vice-Presidente Nacional,

Na qualidade de agente público que pauta sua atuação pela segurança jurídica, pela previsibilidade institucional e pelo respeito às responsabilidades assumidas, venho, por meio desta, formalizar o encerramento das tratativas que vinham sendo conduzidas com a direção nacional do Mobiliza.

Desde o início das conversas, houve sinalizações verbais inequívocas quanto à minha eventual assunção da presidência estadual no Espírito Santo, bem como à condução de projeto político com candidatura ao Senado. Entretanto, ao longo do processo, verificou-se a ausência de formalização mínima indispensável para garantir a segurança jurídica e a viabilidade concreta dessa construção.

A recusa em proceder com a assinatura de documento elementar, essencial à consolidação das condições previamente alinhadas, somada à inconsistência de comunicação e à ausência de clareza quanto à efetiva estrutura de comando no estado, evidencia um cenário de insegurança incompatível com a seriedade exigida para qualquer projeto político dessa natureza.

Ressalto que não é juridicamente prudente, tampouco institucionalmente responsável, assumir compromissos públicos com base exclusivamente em tratativas verbais, sobretudo diante de sinais objetivos de instabilidade interna e indefinição quanto à condução partidária. 

Diante disso, comunico, de forma definitiva e irretratável, que não mais darei continuidade às tratativas com o Mobiliza, não assumirei qualquer posição de liderança estadual e tampouco vincularei meu nome a eventual candidatura pela referida legenda. 

Reitero que minha atuação política seguirá pautada pela transparência, pela responsabilidade institucional e pela firmeza de princípios, sempre ancorada em estruturas que ofereçam segurança jurídica, coerência e efetivas condições de execução. 

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Senador Marcos do Val

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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