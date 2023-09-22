Marcos do Val decide ficar no Podemos após ser barrado no PSDB

No começo da tarde desta quinta (21), Do Val divulgou uma foto ao lado do líder dos tucanos no Senado, Izalci Lucas (DF), e um comunicado sobre a troca de partido destinado ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pouco depois, porém, a direção nacional do PSDB informou que, caso o pedido de filiação ocorresse, "encaminharia o seu indeferimento". Houve rejeição ao senador também entre os membros da sigla no Espírito Santo.