Marcos do Val decide ficar no Podemos após ser barrado no PSDB

Depois de anunciar sua filiação ao PSDB e, em poucas horas, ter sua entrada no partido barrada pelo diretório nacional dos tucanos, o senador Marcos do Val disse, na noite desta quinta-feira (21), que vai permanecer no Podemos.
No começo da tarde desta quinta (21), Do Val divulgou uma foto ao lado do líder dos tucanos no Senado, Izalci Lucas (DF), e um comunicado sobre a troca de partido destinado ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pouco depois, porém, a direção nacional do PSDB informou que, caso o pedido de filiação ocorresse, "encaminharia o seu indeferimento". Houve rejeição ao senador também entre os membros da sigla no Espírito Santo.
Diante dessa negativa do PSDB, Do Val informou ao g1 que desistiria da mudança e permaneceria no Podemos. "O PSDB que era o mesmo do ministro Alexandre de Moraes (do STF) e do Alckmin (vice-presidente da República, atualmente no PSB). Mostraram o medo que estão. Permaneço no Podemos", disse o senador.