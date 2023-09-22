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Nada muda

Marcos do Val decide ficar no Podemos após ser barrado no PSDB

Diretório nacional dos tucanos impediu a filiação do senador do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2023 às 21:22

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 21:22

Depois de anunciar sua filiação ao PSDB e, em poucas horas, ter sua entrada no partido barrada pelo diretório nacional dos tucanos, o senador Marcos do Val disse, na noite desta quinta-feira (21), que vai permanecer no Podemos.
No começo da tarde desta quinta (21), Do Val divulgou uma foto ao lado do líder dos tucanos no Senado, Izalci Lucas (DF), e um comunicado sobre a troca de partido destinado ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pouco depois, porém, a direção nacional do PSDB informou que, caso o pedido de filiação ocorresse, "encaminharia o seu indeferimento". Houve rejeição ao senador também entre os membros da sigla no Espírito Santo.
Diante dessa negativa do PSDB, Do Val informou ao g1 que desistiria da mudança e permaneceria no Podemos. "O PSDB que era o mesmo do ministro Alexandre de Moraes (do STF) e do Alckmin (vice-presidente da República, atualmente no PSB). Mostraram o medo que estão. Permaneço no Podemos", disse o senador.

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