Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança de partido

Marcos do Val sai do Podemos e se filia ao PSDB

Senador do ES enviou à coluna foto ao lado do líder dos tucanos no Senado, Izalci Lucas (DF), e o comunicado de troca de partido. Site do Senado já registra a mudança. Mas PSDB nacional diz que entrada do capixaba na sigla vai ser barrada

Públicado em 

21 set 2023 às 16:11
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senadores Marcos do Val e Izalci
Senadores Marcos do Val e Izalci Crédito: Divulgação/Marcos do Val
O senador Marcos do Val, eleito, em 2018, pelo Cidadania, e que, desde 2019, estava no Podemos, trocou de sigla mais uma vez. Nesta quinta-feira (21), Do Val enviou à coluna uma foto ao lado do líder dos tucanos no Senado, Izalci Lucas (DF), e um comunicado sobre a troca de partido destinado ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
"Senador Marcos do val será o líder do maior bloco da oposição no Senado", diz mensagem escrita pelo próprio Do Val, que acompanha a foto.
No site do Senado, o partido de Do Val já aparece como PSDB. A direção nacional da legenda, contudo, informou que vai barrar a migração dele para lá.
O atual presidente do PSDB nacional é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma decisão judicial determinou a realização de uma nova eleição para o comando da sigla, mas, ao menos por enquanto, Leite segue no cargo.
O movimento de filiação foi capitaneado por Izalci. 
O PSDB tinha quatro senadores. Mas Mara Gabrili (SP) foi para o PSD e Alessandro Vieira (SE), para o MDB.
Restaram dois parlamentares na Casa, Izalci e Plinio Valério (AM).
Sem ao menos três senadores, o PSDB perderia a prerrogativa de ter liderança no Senado. A liderança significa um cargo, uma posição de destaque, uma estrutura à disposição e visibilidade.
É o líder, no caso Izalci, que orienta os votos da bancada do PSDB, por exemplo.
A coluna apurou, nos bastidores, que, nos últimos dias, Izalci abordou Do Val e Styvenson Valentim, senador do Acre também filiado ao Podemos, na tentativa de filiar ao menos um deles e, assim, chegar ao número mínimo de três.
Além da liderança partidária, há a liderança de blocos partidários. Do Val, de acordo com ele mesmo, vai ser o líder do bloco formado por PSDB e Podemos.
Após a publicação deste texto, Do Val enviou uma nota à imprensa:
Em comum acordo com o Podemos e a anuência da presidente nacional da legenda, deputada Renata Abreu, o senador Marcos do Val aceitou o convite para passar a compor a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Senado Federal. Com essa nova composição, ele passará a liderar o novo e maior bloco parlamentar da oposição a ser formado entre os dois partidos, que contará com nove senadores. 
O convite foi recebido pelo senador Marcos do Val como uma consequência do seu trabalho no Senado na oposição ao atual governo federal, da sua colaboração nas investigações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e do apoio expressivo de 41 senadores contra as decisões monocráticas e inconstitucionais do Ministro Alexandre de Moraes a qual o senador vem travando. O senador Marcos do Val seguirá cumprindo a sua missão na oposição e, exercendo a liderança do bloco parlamentar, buscará servir ao Brasil e ao Espírito Santo com mais trabalho e mais empenho.
PSDB NACIONAL VAI BARRAR FILIAÇÃO DE MARCOS DO VAL
Após a repercussão negativa da filiação de Do Val ao PSDB, inclusive entre tucanos capixabas, que não foram consultados, o PSDB nacional divulgou uma nota em que afirma também ter sido pega de surpresa.
A direção nacional dos tucanos informou que vai vetar o senador do Espírito Santo no partido.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Curtas políticas: Quanto custou a viagem de Casagrande aos EUA e ao Canadá

A comissão da Assembleia do ES que não se reuniu nem uma vez em 2023

Camila Valadão: "PSOL tem autoridade eleitoral para apresentar projeto para Vitória"

A volta de Luiz Paulo Vellozo Lucas ao jogo eleitoral

Punido por assédio moral, juiz do ES recorre ao CNJ para anular remoção

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

Marcos do val PSDB Podemos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados