Marcos do Val sai do Podemos e se filia ao PSDB

Senadores Marcos do Val e Izalci Crédito: Divulgação/Marcos do Val

O senador Marcos do Val, eleito, em 2018, pelo Cidadania, e que, desde 2019, estava no Podemos, trocou de sigla mais uma vez. Nesta quinta-feira (21), Do Val enviou à coluna uma foto ao lado do líder dos tucanos no Senado, Izalci Lucas (DF), e um comunicado sobre a troca de partido destinado ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Senador Marcos do val será o líder do maior bloco da oposição no Senado", diz mensagem escrita pelo próprio Do Val, que acompanha a foto.

O atual presidente do PSDB nacional é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma decisão judicial determinou a realização de uma nova eleição para o comando da sigla, mas, ao menos por enquanto, Leite segue no cargo.

O movimento de filiação foi capitaneado por Izalci.

O PSDB tinha quatro senadores. Mas Mara Gabrili (SP) foi para o PSD e Alessandro Vieira (SE), para o MDB.

Restaram dois parlamentares na Casa, Izalci e Plinio Valério (AM).

Sem ao menos três senadores, o PSDB perderia a prerrogativa de ter liderança no Senado. A liderança significa um cargo, uma posição de destaque, uma estrutura à disposição e visibilidade.

É o líder, no caso Izalci, que orienta os votos da bancada do PSDB, por exemplo.

A coluna apurou, nos bastidores, que, nos últimos dias, Izalci abordou Do Val e Styvenson Valentim, senador do Acre também filiado ao Podemos, na tentativa de filiar ao menos um deles e, assim, chegar ao número mínimo de três.

Além da liderança partidária, há a liderança de blocos partidários. Do Val, de acordo com ele mesmo, vai ser o líder do bloco formado por PSDB e Podemos.

Após a publicação deste texto, Do Val enviou uma nota à imprensa:

Em comum acordo com o Podemos e a anuência da presidente nacional da legenda, deputada Renata Abreu, o senador Marcos do Val aceitou o convite para passar a compor a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Senado Federal. Com essa nova composição, ele passará a liderar o novo e maior bloco parlamentar da oposição a ser formado entre os dois partidos, que contará com nove senadores.

O convite foi recebido pelo senador Marcos do Val como uma consequência do seu trabalho no Senado na oposição ao atual governo federal, da sua colaboração nas investigações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e do apoio expressivo de 41 senadores contra as decisões monocráticas e inconstitucionais do Ministro Alexandre de Moraes a qual o senador vem travando. O senador Marcos do Val seguirá cumprindo a sua missão na oposição e, exercendo a liderança do bloco parlamentar, buscará servir ao Brasil e ao Espírito Santo com mais trabalho e mais empenho.

PSDB NACIONAL VAI BARRAR FILIAÇÃO DE MARCOS DO VAL