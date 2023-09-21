Curtas políticas: Quanto custou a viagem de Casagrande aos EUA e ao Canadá
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Curtas políticas: Quanto custou a viagem de Casagrande aos EUA e ao Canadá
Veja também: a PEC que quer dar estabilidade a servidor sem concurso no ES; juiz réu por assédio sexual tem licença prorrogada; desembargador critica "fornicação" e "adultério" praticado por juiz (outro juiz) em fórum; o destino do ministro "terrivelmente evangélico" do STF após palestra em Vitória
O vice, Ricardo Ferraço (PSDB), fica no comando do Executivo estadual enquanto isso.
A viagem não é de férias e sim em missão oficial.
Casagrande participou da Semana do Clima de Nova Iorque e vai ministrar uma palestra em Toronto sobre as potencialidades do estado, além de assinar um protocolo de intenções com Ontário.
Mas quanto custou essa estadia? Por uma questão de transparência, a coluna quis saber.
De acordo com a Superintendência Estadual de Comunicação Social, a comitiva que acompanha o governador na viagem é composta por quatro pessoas: Stella Miranda (chefe do cerimonial), Giovani Pagotto (assessor de comunicação), Hélio Filho (fotógrafo) e Adriano Zucolotto (assessor especial).
O gasto total com passagens e diárias, incluindo o governador, é de R$ 106.080,37, ainda segundo a Secom.
O chefe do Executivo não recebe diárias, mas tem um cartão corporativo para arcar com despesas em deslocamentos a trabalho.
PASSAGEN$
O Portal da Transparência do governo estadual exibe os gastos com passagens de todos os servidores.
A atualização é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e, de acordo com a Secom, as informações referentes aos meses seguintes vão ser inseridas assim que enviadas pela empresa que faz a contratação das passagens.
Se a ideia prosperar, inspetores penitenciários contratados por designação temporária (DTs) com mais de cinco anos de serviço contínuo vão adquirir estabilidade no cargo até a aposentadoria, como se fossem servidores concursados da Polícia Penal.
A PEC, de autoria do deputado Callegari (PL), recebeu despacho contrário da Mesa Diretora da Assembleia. E a Procuradoria da Casa a considerou inconstitucional.
Isso porque a Constituição Federal diz que somente o chefe do Executivo, no caso, o governador, pode propor alterações relacionadas ao funcionamento e às atribuições de órgãos do Poder Executivo.
Ainda assim, o presidente da Comissão de Justiça, Mazinho dos Anjos (PSDB), que é advogado, relatou a PEC como constitucional.
O relatório diz que “as muitas renovações de contrato que o Estado realizou com esses inspetores penitenciários que ocupam este cargo público há cerca de 18 anos” devem exigir da máquina pública um aproveitamento dos funcionários. A dispensa desses servidores seria uma “enorme injustiça social”.
O relator foi acompanhado por Lucas Scaramussa (Podemos), Raquel Lessa (PP), Lucas Polese, Capitão Assumção (ambos do PL), Janete de Sá (PSB) e Coronel Weliton (PTB).
Para valer, a PEC tem que ser aprovada em dois turnos pelo plenário da Assembleia.
E não precisa ser sancionada por Casagrande, basta a promulgação pela Assembleia.
VITÓRIA DE PIRRO
Inspetores que acompanharam a votação na Comissão de Justiça comemoraram.
Mesmo que todos os deputados votem a favor da PEC no plenário para sair "bem na foto" com os servidores, entretanto, a ilegalidade deve levar à derrubada da medida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ele deu entrada no pedido em dezembro de 2022 e vai ficar afastado, por esse motivo, ao menos até o final de novembro de 2023.
Mas, ao decidir abrir a ação penal e, antes, ao instaurar Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Abad, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também o afastou das funções.
Assim, mesmo que a licença para tratamento de saúde não fosse prorrogada, Carlos Madeira Abad não voltaria ao comando da 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares.
O magistrado ainda não foi julgado, logo, o TJES não o condenou nem o absolveu das acusações.
FORNICAÇÃO NO TEMPLO
Enquanto isso, o julgamento de outro PAD, que tem como alvo o juiz de Venda Nova do Imigrante Valeriano Cezário Bolzan, está em andamento.
Na última quinta-feira (13), o decano do TJES, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, votou para punir o magistrado com a pena máxima da esfera administrativa, a aposentadoria compulsória, como já havia feito o relator, Raphael Câmara.
O voto de Pedro Valls foi, digamos, mais constrangedor. “O pecado maior do juiz de Direito Valeriano Bolzan: profanar o templo da cidadania (o fórum) nele praticando adultério e, mais do que isso, fornicação”.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.