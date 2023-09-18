Camila Valadão: "PSOL tem autoridade eleitoral para apresentar projeto para Vitória"

Deputada estadual Camila Valadão Crédito: Divulgação/PSOL

Em 2020, Camila Valadão foi eleita para ocupar uma cadeira na Câmara de Vitória. Foi a primeira vez que o PSOL conseguiu emplacar alguém na Casa. Em 2022, Camila alçou um voo maior e obteve uma vaga na Assembleia Legislativa.

A ideia é que a parlamentar dispute o comando do Executivo em 2024, mas a mesma resolução registra que o PSOL "seguirá dialogando com as forças progressistas para a construção de alternativas para derrotar o atual prefeito Lorenzo Pazolini".

"Mas, em Vitória, saímos do pleito de 2022 com autoridade eleitoral para apresentar um projeto político para a cidade, uma candidatura. Em 2022, tivemos a maior votação para deputado estadual e federal em Vitória", ressaltou Camila Valadão, em entrevista para a coluna, no domingo (17).

"Está muito cedo para fechar uma estratégia, definir qual a melhor forma de os partidos agirem, se lançando apenas uma candidatura progressista ou várias", ponderou.

"Temos que derrotar a extrema direita, que é o Assumção (pré-candidato pelo PL) , e a direita conservadora, que é o Pazolini (atual prefeito, filiado ao Republicanos)", deixou claro.

"A gente pode ter um cenário, que eu acho pouco provável, que é ter Pazolini e Assumção no primeiro turno. Se for assim, pode ser necessário um esforço de unidade do campo progressista", avaliou.

Camila aposta que Capitão Assumção não vai aparecer nas urnas e que o PL, no fim das contas, vai apoiar a reeleição do atual prefeito.

Em 2022, no total, Camila Valadão recebeu 52.221 votos, sendo 16.541 em Vitória. Agora, empolgado com o resultado, o PSOL tem o objetivo de se fortalecer no Espírito Santo.

"Queremos chapas viáveis também em Vila, Cariacica e Serra. Tive 11 mil votos para deputada estadual em Vila Velha, por exemplo", observou Camila.

DISPUTA IDELOLÓGICA

Há quem aposte que a eleição de 2024, apesar de municipal, especialmente na Capital, vai repetir o debate ideológico nacional de 2022: esquerda X direta, lulistas X bolsonaristas.

"Temos lado. Somos da esquerda e nos colocamos em oposição a esse projeto da direita de retirada de direitos e ataque às minorias", reafirmou a pré-candidata do PSOL, em referência à atual administração.

Em 2022, a estratégia da disputa ideológica deu certo para aqueles que abraçaram a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) ou a de Lula (PT) ao Palácio do Planalto.

O deputado federal mais votado do Espírito Santo foi Helder Salomão (PT) e o segundo mais votado, Gilvan da Federal (PL). Na Assembleia, o PL fez a maior bancada, com cinco deputados, incluindo Capitão Assumção, com uma votação expressiva. O PT, por sua vez, elegeu dois deputados — reelegeu Iriny Lopes e elegeu Coser — dobrando de tamanho, e o PSOL elegeu Camila.

Na eleição municipal, via de regra, contudo, os eleitores tendem a levar em consideração temas mais afeitos ao dia a dia da cidade.

Como o PSOL não tem experiência no Executivo, no Espírito Santo, é um desafio e tanto para a legenda.

"Temos um projeto para a cidade, queremos construir um debate pensando no melhor modelo de segurança pública, de guarda municipal, de uso de espaços públicos, de educação, e de que maneira os serviços públicos devem funcionar. De que maneira a prefeitura deve tratar os servidores públicos e os conselhos", asseverou Camila.

QUEM ESTÁ NO JOGO

No campo autodeclarado progressista, além da deputada e de Coser, há a pré-candidatura do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB).

Pela direita, há o prefeito Pazolini, embora ele ainda não se declare pré-candidato à reeleição, e Assumção.

O PSDB tem as pré-candidaturas de Luiz Paulo Vellozo Lucas, Sergio Majeski e Mazinho dos Anjos. Tem que escolher um.