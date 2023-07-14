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Eleições 2024

PL lança Capitão Assumção pré-candidato a prefeito de Vitória

Deputado estadual afirmou que a Capital do ES está "esquecida no tempo". Gilvan da Federal, que apoia o correligionário, alfinetou o prefeito Lorenzo Pazolini

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 12:43

Públicado em 

14 jul 2023 às 12:43
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

Gilvan da Federal, Capitão Assumção e Carlos Salvador
Gilvan da Federal, Capitão Assumção e Carlos Salvador Crédito: Reprodução/PL
Em vídeo gravado na quinta-feira (13) na sede do PL de Vitória, o partido anunciou a pré-candidatura do deputado estadual Capitão Assumção a prefeito da cidade. O parlamentar foi o segundo mais votado para a Assembleia Legislativa em 2022, mas, em 2020, quando disputou a prefeitura da Capital, teve um desempenho tímido, ficou em quarto lugar. 
Gilvan da Federal (PL), o mais votado para a Câmara dos Deputados no ano passado e ex-vereador de Vitória, poderia ser a escolha do partido para o Executivo municipal, mas apareceu no vídeo em apoio a Assumção.
A aposta, faltando mais de um ano para o pleito de 2024, é na direita radical e na nacionalização do debate, mesma receita que não funcionou em 2020.
Gilvan, com a bandeira do Brasil sobre o ombro, Assumção, e Carlos Salvador, entoaram o grito de guerra bolsonarista "nossa bandeira jamais será vermelha".
Mas sobrou para o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Assumção afirmou que a Capital "está esquecida no tempo". 
Já Gilvan provocou ao dizer que a cidade precisa de um prefeito de direita "de verdade".
Pazolini é de direita, mas não anda por aí com bandeira pendurada nem entoando lemas extremistas.
Em 2022, ele não pediu votos para Bolsonaro na corrida pela Presidência da República nem para o candidato do PL ao Palácio Anchieta, Carlos Manato. Ficou neutro.
O presidente do Partido Liberal de Vitória é o próprio Assumção. Quem dá as cartas no PL estadual é Magno Malta. No vídeo de lançamento da pré-candidatura, um representante do senador se fez presente: Carlos Salvador, tesoureiro estadual da sigla.
Assumção exortou o partido como "o mais unido da República". Nacionalmente, não é bem assim, mas a gravação na sede do PL de Vitória com Gilvan ao lado serviu para mostrar que não há disputa entre os dois pelo lugar de candidato a prefeito da Capital.
SERÁ QUE VAI?
O lançamento da pré-candidatura não quer dizer que Assumção vá mesmo disputar. Pode ser que o PL apoie a reeleição de Pazolini mais à frente. 
Assumção já teve conversas com o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.
Tudo vai depender das pesquisas de intenção de voto e o desenrolar das negociações políticas até o ano que vem.
De qualquer forma, ao aparecer agora, Assumção se coloca no jogo, o que dá ao PL mais força na mesa de conversas. Afinal, não se estará discutindo com um partido dividido entre o deputado estadual e o deputado federal.
TORNOZELEIRA
Em tempo: em dezembro, Assumção foi alvo de uma operação determinada pelo Supremo Tribunal Federal contra atos antidemocráticos e é alvo de um inquérito na Corte.
Ele está obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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