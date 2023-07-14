PL lança Capitão Assumção pré-candidato a prefeito de Vitória

Gilvan da Federal (PL), o mais votado para a Câmara dos Deputados no ano passado e ex-vereador de Vitória, poderia ser a escolha do partido para o Executivo municipal, mas apareceu no vídeo em apoio a Assumção.
A aposta, faltando mais de um ano para o pleito de 2024, é na direita radical e na nacionalização do debate, mesma receita que não funcionou em 2020.
Gilvan, com a bandeira do Brasil sobre o ombro, Assumção, e Carlos Salvador, entoaram o grito de guerra bolsonarista "nossa bandeira jamais será vermelha".
Mas sobrou para o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Assumção afirmou que a Capital "está esquecida no tempo".
Já Gilvan provocou ao dizer que a cidade precisa de um prefeito de direita "de verdade".
Pazolini é de direita, mas não anda por aí com bandeira pendurada nem entoando lemas extremistas.
Em 2022, ele não pediu votos para Bolsonaro na corrida pela Presidência da República nem para o candidato do PL ao Palácio Anchieta, Carlos Manato. Ficou neutro.
O presidente do Partido Liberal de Vitória é o próprio Assumção. Quem dá as cartas no PL estadual é Magno Malta. No vídeo de lançamento da pré-candidatura, um representante do senador se fez presente: Carlos Salvador, tesoureiro estadual da sigla.
Assumção exortou o partido como "o mais unido da República". Nacionalmente, não é bem assim, mas a gravação na sede do PL de Vitória com Gilvan ao lado serviu para mostrar que não há disputa entre os dois pelo lugar de candidato a prefeito da Capital.
O lançamento da pré-candidatura não quer dizer que Assumção vá mesmo disputar. Pode ser que o PL apoie a reeleição de Pazolini mais à frente.
Assumção já teve conversas com o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.
Tudo vai depender das pesquisas de intenção de voto e o desenrolar das negociações políticas até o ano que vem.
De qualquer forma, ao aparecer agora, Assumção se coloca no jogo, o que dá ao PL mais força na mesa de conversas. Afinal, não se estará discutindo com um partido dividido entre o deputado estadual e o deputado federal.
Ele está obrigado a usar tornozeleira eletrônica.