PL lança Capitão Assumção pré-candidato a prefeito de Vitória

Gilvan da Federal, Capitão Assumção e Carlos Salvador Crédito: Reprodução/PL

Em vídeo gravado na quinta-feira (13) na sede do PL de Vitória, o partido anunciou a pré-candidatura do deputado estadual Capitão Assumção a prefeito da cidade. O parlamentar foi o segundo mais votado para a Assembleia Legislativa em 2022 , mas, em 2020, quando disputou a prefeitura da Capital, teve um desempenho tímido, ficou em quarto lugar.

Gilvan da Federal (PL), o mais votado para a Câmara dos Deputados no ano passado e ex-vereador de Vitória, poderia ser a escolha do partido para o Executivo municipal, mas apareceu no vídeo em apoio a Assumção.

A aposta, faltando mais de um ano para o pleito de 2024, é na direita radical e na nacionalização do debate, mesma receita que não funcionou em 2020.

Gilvan, com a bandeira do Brasil sobre o ombro, Assumção, e Carlos Salvador, entoaram o grito de guerra bolsonarista "nossa bandeira jamais será vermelha".

Mas sobrou para o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Assumção afirmou que a Capital "está esquecida no tempo".

Já Gilvan provocou ao dizer que a cidade precisa de um prefeito de direita "de verdade".

Pazolini é de direita, mas não anda por aí com bandeira pendurada nem entoando lemas extremistas.

Em 2022, ele não pediu votos para Bolsonaro na corrida pela Presidência da República nem para o candidato do PL ao Palácio Anchieta, Carlos Manato. Ficou neutro.

O presidente do Partido Liberal de Vitória é o próprio Assumção. Quem dá as cartas no PL estadual é Magno Malta. No vídeo de lançamento da pré-candidatura, um representante do senador se fez presente: Carlos Salvador, tesoureiro estadual da sigla.

Assumção exortou o partido como "o mais unido da República". Nacionalmente, não é bem assim, mas a gravação na sede do PL de Vitória com Gilvan ao lado serviu para mostrar que não há disputa entre os dois pelo lugar de candidato a prefeito da Capital.

SERÁ QUE VAI?

O lançamento da pré-candidatura não quer dizer que Assumção vá mesmo disputar. Pode ser que o PL apoie a reeleição de Pazolini mais à frente.

Assumção já teve conversas com o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.

Tudo vai depender das pesquisas de intenção de voto e o desenrolar das negociações políticas até o ano que vem.

De qualquer forma, ao aparecer agora, Assumção se coloca no jogo, o que dá ao PL mais força na mesa de conversas. Afinal, não se estará discutindo com um partido dividido entre o deputado estadual e o deputado federal.

TORNOZELEIRA