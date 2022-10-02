Sérgio Meneguelli, ex-prefeito de Colatina Crédito: Reprodução/Instagram

Com uma votação histórica, o candidato a deputado estadual mais votado do Espírito Santo em 2022 é o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, do Republicanos. Ele conseguiu 138.485 votos nas eleições deste domingo (2) e se torna, assim, o deputado estadual mais bem votado da histórica do Espírito Santo. Antes, o detentor do recorde era Guerino Zanon, que teve 65.704 votos em 2006.



Neste ano, Meneguelli superou em 39.824 votos o segundo mais votado, Capitão Assumção (PL), que teve 98.661 votos.



Your browser does not support the audio element. Meneguelli é o deputado estadual mais votado no ES e bate recorde

O ex-prefeito tem 66 anos e foi vereador em Colatina por 12 anos antes de ocupar a cadeira do Executivo municipal de 2017 a 2020. Ao final do mandato, decidiu não disputar a reeleição e ficou por dois anos sem cargo, mas manteve-se em evidência graças à sua arma secreta, que é bastante conhecida: a popularidade nas redes sociais.



Nesta eleição, a previsão era que Meneguelli disputasse a vaga para o Senado, mas ele foi rifado pelo partido após uma decisão da executiva nacional da sigla. A mudança teria sido sugeridas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado e correligionário de Magno Malta. Assim, Erick Musso acabou disputando a cadeira de senador pelo Republicanos e Meneguelli "caiu" para deputado estadual.