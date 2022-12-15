PF bate à porta dos gabinetes de dois deputados do ES por ordem de Moraes

Von confirmou à coluna que os agentes estiveram no gabinete dele e levaram computadores. A apuração diz respeito a suspeitos de organizar atos antidemocráticos, que contestam, sem provas, o resultado das eleições de 2022, ao menos o do segundo turno, em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado.
"A delegada me ligou aqui, mas a gente não sabe muito bem do que se trata. A princípio, acho que fui eu e Capitão Assumção. A delegada disse que não era investigação da PF. Levou os computadores do gabinete", contou Von."
"Eu não fui a nenhuma manifestação (antidemocrática), nem publiquei vídeo. E não patrocinei nenhum desses atos. Não fiz manifestação em relação a fraude em eleição", defendeu-se o parlamentar.
"Apoiei o Bolsonaro e aqui fiquei com Guerino (Zanon), candidato ao governo do estado", complementou.
Polícia Federal cumpre mandados na Assembleia Legislativa do ES
Já Assumção, no Twitter, às 9h31, o deputado o seguinte: "URGENTE. PF na minha casa e no meu gabinete a mando de Alexandre de Moraes. Pratiquei o terrível crime de LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. #OLadraoNaoVaiSubirARampa".
Na hashtag, o deputado estadual chama o presidente eleito Lula (PT) de ladrão e afirma que o petista não vai assumir o mandato para o qual foi eleito.
Os mandados foram expedidos por Moraes após pedido da procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Luciana Andrade.
Em nota, a PF informou que "cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e outras determinações de medidas diversas (nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim) determinadas pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos autos do Inquérito 4.781/DF, em atendimento à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (PGJ/ES)".
"MILÍCIAS DIGITAIS"
"As condutas se relacionam a atos contra o STF (Inq 4781) e atuação de milícias digitais (Inq 4874). Foram 23 medidas de busca e apreensão no Espírito Santo envolvendo 12 pessoas, a partir de informações do Ministério Público do Espírito Santo, além de quatro prisões preventivas para manutenção da ordem pública, apreensão de passaportes e decretação de afastamento do sigilo bancário e sigilo telemático", informou o STF em texto publicado no site da Corte.
ASSUMÇÃO E VON
Assumção foi reeleito deputado estadual em outubro e sagrou-se nas urnas como o segundo mais votado para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Ele saltou de 27.774 votos, em 2018, para 99.669. Capitão da reserva da Polícia Militar, é um dos parlamentares mais identificados com o bolsonarismo no Espírito Santo.
Von, por sua vez, não foi reeleito. Ele tem base eleitoral em Guarapari.
No dia 7 de novembro, o deputado publicou no Instagram um vídeo com imagens de pessoas usando camisas alusivas à Seleção Brasileira e portando bandeiras do Brasil em manifestações. O áudio é de Bolsonaro dizendo: "Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil".
Na legenda, Von escreveu: "Nós temos o poder de mudar o mundo. Contra o povo, ninguém pode".
Na ocasião, eles denunciaram a participação de empresários no financiamento de manifestações antidemocráticas.
ESTRADAS E BATALHÃO
No Espírito Santo, bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições chegaram a bloquear estradas. Agora, concentram-se na frente do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.