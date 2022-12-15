PF bate à porta dos gabinetes de dois deputados do ES por ordem de Moraes

Polícia Federal cumpre mandados na Assembleia Legislativa Crédito: Leitor da coluna

Von confirmou à coluna que os agentes estiveram no gabinete dele e levaram computadores. A apuração diz respeito a suspeitos de organizar atos antidemocráticos, que contestam, sem provas, o resultado das eleições de 2022, ao menos o do segundo turno, em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado.

"A delegada me ligou aqui, mas a gente não sabe muito bem do que se trata. A princípio, acho que fui eu e Capitão Assumção. A delegada disse que não era investigação da PF. Levou os computadores do gabinete", contou Von."

"Eu não fui a nenhuma manifestação (antidemocrática), nem publiquei vídeo. E não patrocinei nenhum desses atos. Não fiz manifestação em relação a fraude em eleição", defendeu-se o parlamentar.

"Apoiei o Bolsonaro e aqui fiquei com Guerino (Zanon), candidato ao governo do estado", complementou.

Polícia Federal cumpre mandados na Assembleia Legislativa do ES

Já Assumção, no Twitter, às 9h31, o deputado o seguinte: "URGENTE. PF na minha casa e no meu gabinete a mando de Alexandre de Moraes. Pratiquei o terrível crime de LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. #OLadraoNaoVaiSubirARampa".

Na hashtag, o deputado estadual chama o presidente eleito Lula (PT) de ladrão e afirma que o petista não vai assumir o mandato para o qual foi eleito.

Os mandados foram expedidos por Moraes após pedido da procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Luciana Andrade.

Em nota, a PF informou que "cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e outras determinações de medidas diversas (nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim) determinadas pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos autos do Inquérito 4.781/DF, em atendimento à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (PGJ/ES)".

"MILÍCIAS DIGITAIS"

"As condutas se relacionam a atos contra o STF (Inq 4781) e atuação de milícias digitais (Inq 4874). Foram 23 medidas de busca e apreensão no Espírito Santo envolvendo 12 pessoas, a partir de informações do Ministério Público do Espírito Santo, além de quatro prisões preventivas para manutenção da ordem pública, apreensão de passaportes e decretação de afastamento do sigilo bancário e sigilo telemático", informou o STF em texto publicado no site da Corte.

ASSUMÇÃO E VON

Assumção foi reeleito deputado estadual em outubro e sagrou-se nas urnas como o segundo mais votado para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Ele saltou de 27.774 votos, em 2018, para 99.669. Capitão da reserva da Polícia Militar, é um dos parlamentares mais identificados com o bolsonarismo no Espírito Santo.

Von, por sua vez, não foi reeleito. Ele tem base eleitoral em Guarapari.

No dia 7 de novembro, o deputado publicou no Instagram um vídeo com imagens de pessoas usando camisas alusivas à Seleção Brasileira e portando bandeiras do Brasil em manifestações. O áudio é de Bolsonaro dizendo: "Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil".

Na legenda, Von escreveu: "Nós temos o poder de mudar o mundo. Contra o povo, ninguém pode".

ENCONTRO COM MORAES

No início de novembro, Luciana Andrade esteve com Alexandre de Moraes , presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os procuradores-gerais de Santa Catarina e São Paulo também.

Na ocasião, eles denunciaram a participação de empresários no financiamento de manifestações antidemocráticas.

ESTRADAS E BATALHÃO