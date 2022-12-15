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Contra atos antidemocráticos

PF bate à porta dos gabinetes de dois deputados do ES por ordem de Moraes

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na Assembleia Legislativa. Capitão Assumção e Carlos Von vão ter que usar tornozeleiras eletrônicas

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 08:42

Públicado em 

15 dez 2022 às 08:42
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Polícia Federal cumpre mandados na Assembleia Legislativa
Polícia Federal cumpre mandados na Assembleia Legislativa Crédito: Leitor da coluna
A Polícia Federal esteve na manhã desta quinta-feira (15) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).  
Os alvos foram os gabinetes dos deputados estaduais Carlos Von (DC) e Capitão Assumção (PL). Os dois também vão ter que usar tornozeleiras eletrônicas, como medida cautelar. Não é prisão.

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Von confirmou à coluna que os agentes estiveram no gabinete dele e levaram computadores. A apuração diz respeito a suspeitos de organizar atos antidemocráticos, que contestam, sem provas, o resultado das eleições de 2022, ao menos o do segundo turno, em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado.
"A delegada me ligou aqui, mas a gente não sabe muito bem do que se trata. A princípio, acho que fui eu e Capitão Assumção. A delegada disse que não era investigação da PF. Levou os computadores do gabinete", contou Von."
"Eu não fui a nenhuma manifestação (antidemocrática), nem publiquei vídeo. E não patrocinei nenhum desses atos. Não fiz manifestação em relação a fraude em eleição", defendeu-se o parlamentar.
"Apoiei o Bolsonaro e aqui fiquei com Guerino (Zanon), candidato ao governo do estado", complementou.

Polícia Federal cumpre mandados na Assembleia Legislativa do ES

Já Assumção, no Twitter, às 9h31, o deputado o seguinte: "URGENTE. PF na minha casa e no meu gabinete a mando de Alexandre de Moraes. Pratiquei o terrível crime de LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. #OLadraoNaoVaiSubirARampa".
Na hashtag, o deputado estadual chama o presidente eleito Lula (PT) de ladrão e afirma que o petista não vai assumir o mandato para o qual foi eleito.
Os mandados foram expedidos por Moraes após pedido da procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Luciana Andrade.
Em nota, a PF informou que "cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e outras determinações de medidas diversas (nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim) determinadas pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos autos do Inquérito 4.781/DF, em atendimento à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (PGJ/ES)".
"MILÍCIAS DIGITAIS"
"As condutas se relacionam a atos contra o STF (Inq 4781) e atuação de milícias digitais (Inq 4874). Foram 23 medidas de busca e apreensão no Espírito Santo envolvendo 12 pessoas, a partir de informações do Ministério Público do Espírito Santo, além de quatro prisões preventivas para manutenção da ordem pública, apreensão de passaportes e decretação de afastamento do sigilo bancário e sigilo telemático", informou o STF em texto publicado no site da Corte.
ASSUMÇÃO E VON
Assumção foi reeleito deputado estadual em outubro e sagrou-se nas urnas como o segundo mais votado para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Ele saltou de 27.774 votos, em 2018, para 99.669. Capitão da reserva da Polícia Militar, é um dos parlamentares mais identificados com o bolsonarismo no Espírito Santo.
Von, por sua vez, não foi reeleito. Ele tem base eleitoral em Guarapari.
No dia 7 de novembro, o deputado publicou no Instagram um vídeo com imagens de pessoas usando camisas alusivas à Seleção Brasileira e portando bandeiras do Brasil em manifestações. O áudio é de Bolsonaro dizendo: "Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil".
Na legenda, Von escreveu: "Nós temos o poder de mudar o mundo. Contra o povo, ninguém pode".
ENCONTRO COM MORAES
No início de novembro, Luciana Andrade esteve com Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os procuradores-gerais de Santa Catarina e São Paulo também. 
Na ocasião, eles denunciaram a participação de empresários no financiamento de manifestações antidemocráticas.
ESTRADAS E BATALHÃO
No Espírito Santo, bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições chegaram a bloquear estradas. Agora, concentram-se na frente do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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Assembleia Legislativa do ES STF Capitão Assumção Carlos Von Polícia Federal Alexandre de Moraes Atos Antidemocráticos
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