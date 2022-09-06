Bolsonarista do ES oferece viagem de graça e R$ 100 para quem quiser ir ao 7 de Setembro no Rio

- Boa tarde. Recebi uma mensagem falando que tem vaga, não sei se tem vaga ainda, para ir ao Rio no 7 de Setembro. A mensagem tinha o contato do senhor. Gostaria de saber como é que faz...

Hércules Emmerich: Manda um WhatsApp pra mim que passo informações, vou ver se tem vaga ainda. Hoje (domingo) data limite. Me manda um WhatsApp que que eu respondo para você.



- Só me adianta algumas coisas que vou falar com alguns amigos e já falo a quantidade de pessoas certa.



Hércules Emmerich: É uma cortesia de um empresário, que botou um ônibus à disposição e faz uma ajuda de custo de R$ 100 por pessoa para ir participar dos eventos de 7 de Setembro no Rio de Janeiro, Copacabana.



- Mas, como assim, a gente que paga R$ 100?



Hércules Emmerich: Não. Cortesia. A primeira palavra que eu usei foi cortesia. Então tudo isso é 0800. Ele ainda dá 100 reais para ajuda de custo de comida das pessoas, entendeu?

Agora, tem que ser Bolsonaro. Se não for Bolsonaro não adianta nem... Nós fazemos um checklist na hora lá, já passamos um medidor e a gente já sabe quem é petista e quem é Bolsonaro.

- Aí na hora de entrar no ônibus ganha esse dinheiro?



Hércules Emmerich: Os R$ 100. Exatamente. Isso aí.



- Em dinheiro mesmo, né?



Hércules Emmerich: Em dinheiro, com certeza.

- Sai que horas e volta que horas?



Hércules Emmerich: Onde você viu essa informação?



- Eu recebi a mensagem num grupo. Assim, encaminhada.



Hércules Emmerich: Isso, eu encaminhei.



- Hércules, né, o nome do senhor?



Hércules Emmerich: Isso, Hércules.



O ônibus sai 11 horas (23 horas) de Jardim América, que é a sede da empresa, e vai na Satélite, que é outra empresa do grupo, pegar mais pessoas e depois vai direito para o Rio. Para em Campos e depois amanhece no Rio de Janeiro.



- É bate e volta, né?



Hércules Emmerich: Terminou o evento lá vem embora.



- O ônibus é grande ou é um micro-ônibus?



Hércules Emmerich: Não, é um ônibus de 44 lugares, mas tem muita gente já. Tenho até que ver se tem vaga.



Como é seu nome?



- Helena (eu inventei esse nome na hora).



Hércules Emmerich: Entendeu, Helena?



- Quem tá organizando, só para eu saber?



Hércules Emmerich: Sou eu. Eu tô organizando. O dono desse grupo é meu primo.



- Hummmm

Hércules Emmerich: Entendeu? É patriota.

