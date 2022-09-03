"Qualquer imbecil sabe que o Lula é diferente do Bolsonaro", diz Ciro Gomes, no ES

Ciro Gomes, candidato à Presidência da República, visita a cidade de Serra Crédito: Fernando Madeira

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, passou duas horas no Espírito Santo, na manhã deste sábado (3). Fez um discurso, de cerca de dez minutos, em uma praça da Serra, ao lado do prefeito da cidade, Sérgio Vidigal, e da ex-deputada federal Sueli Vidigal, ambos do PDT.

Na plateia, simpatizantes e cabos eleitorais do casal Vidigal. Sueli é candidata a deputada federal. O sol estava escaldante.

Antes de discursar, Ciro concedeu entrevista coletiva à imprensa, respondeu a poucas perguntas. Afirmou que "qualquer imbecil sabe que o Lula é uma pessoa diferente do Bolsonaro".

"Mas o modelo econômico e o modelo de governança política que deu à corrupção o centro do comando brasileiro, rigorosamente e infelizmente, é o mesmo", complementou.

Ao falar aos apoiadores, repetiu a frase.

"Qualquer imbecil sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes. Mas não estamos aqui fazendo concurso de beleza, em que a gente olha para a pessoa", bradou.

"O modelo econômico do Bolsonaro: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Qual era o modelo da Dilma? câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Qual era o modelo do Lula ? câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. O sistema obriga que eles beijem a cruz e façam rigorosamente a mesma coisa", discursou o candidato do PDT ao Palácio do Planalto.

"Ninguém precisa entender de superávit primário, meta de inflação. Mas uma coisa todo mundo vai entender. Sabe quanto o governo brasileiro, nos últimos 12 meses, entregou para os banqueiros só de juros? R$ 500 bilhões, meio trilhão de reais", apontou, desafiando os presentes a "jogarem no Google".

No dia 7 de agosto, o G1 noticiou : "Despesas do governo com juros da dívida sobem e vão a R$ 500 bilhões pela 1ª vez desde 2016, diz BC".

"Sabe quanto o governo, no mesmo período de 12 meses, gastou com toda a saúde, toda a educação e toda a segurança do povo brasileiro? R$ 300 bilhões", afirmou Ciro, em seguida.

"Esse é o ponto. Tá na Bíblia, ninguém pode servir a dois senhores. Eu sou cristão e e estou aqui porque quero servir a um único senhor, que é o povo trabalhador do Brasil", encerrou o candidato do PDT.