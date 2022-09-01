O PP e os candidatos do milhão no Espírito Santo

Quando o PP anunciou a filiação de Da Vitória (antes integrante do Cidadania), Neucimar Fraga
(que saiu do PSD) e Norma Ayub
(que deixou o União Brasil), todos deputados federais candidatos à reeleição, a dúvida óbvia foi: vai caber todo mundo?
O PP já tinha um deputado federal, Evair de Melo, que segue na legenda. O presidente estadual do partido, Marcus Vicente, também quer uma cadeira na Câmara dos Deputados.
Em contraposição aos céticos, o partido se apresentou como nova força motriz da política capixaba. Integrantes da sigla apostam que o PP vai eleger quatro deputados federais. A ver.
A direção nacional deu uma forcinha. Dos 11 candidatos a deputado federal do partido no Espírito Santo, seis receberam mais de R$ 1 milhão, cada um, para fazer campanha.
Neucimar, Da Vitória, Evair, Norma e Marcus Vicente contam com R$ 1.705.000,00 somente em recursos enviados pelo PP. O deputado estadual Marcos Garcia, que quer ascender à Câmara, recebeu R$ 1.200.000,00.
Cassio Caldeira foi beneficiário de R$ 500.000,00; Renata Fiorio, de R$ 450 mil; Nane, de R$ 325 mil; mesmo valor de Marcia Bortolotti e Anina.
O PP está na coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) e, no estado, na de Renato Casagrande (PSB). Da Vitória e Neucimar são aliados do socialista. Marcus Vicente integrou o primeiro escalão do governo dele. Norma Ayub, agora que o enteado Ricardo Ferraço (PSDB) é o vice na chapa de Casagrande
, não deve fazer objeções ao governador.
O que destoa é Evair de Melo, que apoia Guerino Zanon (PSD) ao Palácio Anchieta.
Os campeões de arrecadação do PP superam os repasses do deputado federal Felipe Rigoni, do União Brasil. Ele recebeu R$ 700 mil da direção nacional do partido e doações de pessoas físicas, entre eles o empresário Armínio Fraga.
No total, Rigoni tem R$ 1.421.010,00 em recursos para fazer campanha.
Aliás, na propaganda eleitoral veiculada na noite de terça-feira (30), o deputado teve mais tempo de tela do que alguns candidatos ao governo do estado: 1 minuto e 57 segundos.
Nenhum dos candidatos a deputado federal anteriormente citados aqui, entretanto, supera Lauriete. Deputada federal filiada ao nanico PSC, ela recebeu R$ 2.600.000,00 da direção nacional do partido para a campanha à reeleição.
Paulo Foletto, do PSB, quase alcança a parlamentar. Ele recebeu da direção nacional da própria sigla R$ 2.500.000,00. É a principal aposta do partido no Espírito Santo.
Foletto é deputado federal, ficou a maior parte do mandato licenciado, era secretário de Agricultura do governo Casagrande.