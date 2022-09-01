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Eleições 2022

O PP e os candidatos do milhão no Espírito Santo

Direção nacional do partido fez repasses para os postulantes à Câmara dos Deputados. Alguns superam a arrecadação milionária de Felipe Rigoni, do União Brasil

Públicado em 

01 set 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Urna eletrônica: voto branco ou nulo é sempre motivo de dúvida nas eleições
Eleição vai ser realizada no dia 2 de outubro Crédito: Carlos Alberto Silva
Quando o PP anunciou a filiação de Da Vitória (antes integrante do Cidadania), Neucimar Fraga (que saiu do PSD) e Norma Ayub (que deixou o União Brasil), todos deputados federais candidatos à reeleição, a dúvida óbvia foi: vai caber todo mundo?
O PP já tinha um deputado federal, Evair de Melo, que segue na legenda. O presidente estadual do partido, Marcus Vicente, também quer uma cadeira na Câmara dos Deputados.
Em contraposição aos céticos, o partido se apresentou como nova força motriz da política capixaba. Integrantes da sigla apostam que o PP vai eleger quatro deputados federais. A ver.
A direção nacional deu uma forcinha. Dos 11 candidatos a deputado federal do partido no Espírito Santo, seis receberam mais de R$ 1 milhão, cada um, para fazer campanha.
Neucimar, Da Vitória, Evair, Norma e Marcus Vicente contam com R$ 1.705.000,00 somente em recursos enviados pelo PP. O deputado estadual Marcos Garcia, que quer ascender à Câmara, recebeu R$ 1.200.000,00.
Cassio Caldeira foi beneficiário de R$ 500.000,00; Renata Fiorio, de R$ 450 mil; Nane, de R$ 325 mil; mesmo valor de Marcia Bortolotti e Anina.
O PP está na coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) e, no estado, na de Renato Casagrande (PSB). Da Vitória e Neucimar são aliados do socialista.  Marcus Vicente integrou o primeiro escalão do governo dele. Norma Ayub, agora que o enteado Ricardo Ferraço (PSDB) é o vice na chapa de Casagrande, não deve fazer objeções ao governador. 
O que destoa é Evair de Melo, que apoia Guerino Zanon (PSD) ao Palácio Anchieta.
RIGONI
Os campeões de arrecadação do PP superam os repasses do deputado federal Felipe Rigoni, do União Brasil. Ele recebeu R$ 700 mil da direção nacional do partido e doações de pessoas físicas, entre eles o empresário Armínio Fraga.
No total, Rigoni tem R$ 1.421.010,00 em recursos para fazer campanha.
Aliás, na propaganda eleitoral veiculada na noite de terça-feira (30), o deputado teve mais tempo de tela do que alguns candidatos ao governo do estado: 1 minuto e 57 segundos.
LAURIETE E PAULO FOLETTO
Nenhum dos candidatos a deputado federal anteriormente citados aqui, entretanto, supera Lauriete. Deputada federal filiada ao nanico PSC, ela recebeu R$ 2.600.000,00 da direção nacional do partido para a campanha à reeleição.
Paulo Foletto, do PSB, quase alcança a parlamentar. Ele recebeu da direção nacional da própria sigla R$ 2.500.000,00. É a principal aposta do partido no Espírito Santo.
Foletto é deputado federal, ficou a maior parte do mandato licenciado, era secretário de Agricultura do governo Casagrande. 

Atualização

01/09/2022 - 10:58
A coluna foi atualizada para inserir o valor arrecadado por Lauriete, que já supera a de Paulo Foletto.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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Felipe Rigoni marcus vicente Norma Ayub Evair de Melo Neucimar Fraga Eleições 2022 Letícia Gonçalves
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