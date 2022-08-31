Rose de Freitas manda recado para Erick Musso no horário eleitoral

Rose de Freitas no horário eleitoral Crédito: Reprodução

No novo vídeo que foi ao ar nesta quarta-feira (31) no horário eleitoral, a senadora Rose de Freitas (MDB) mandou um recado para o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos). Os dois são adversários, disputam uma vaga no Senado.

"Algumas pessoas perguntam no horário político: para que serve o Senado?", começou Rose.

Erick não é mencionado. Mas no primeiro programa do deputado um narrador elencou uma série de problemas do Espírito Santo e questionou: "O que um senador tem a ver com esses problemas?".

Antes, a peça já havia registrado, com imagens de arquivo: "O Espírito Santo já teve vários senadores, alguns tiveram governadores como padrinhos, outros se deixaram levar pelos próprios interesses".

"Eu vou dizer para que serve o Senado", afirma Rose, na nova propaganda, exibida logo após a de Erick.

"Primeiro, para representar o Espírito Santo, já que a representação é igual com a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Serve para trabalhar. Serve para buscar de volta os impostos que todos pagam e que precisam voltar para o Espírito Santo para construir as escolas, casas populares, construir creche, cuidar das nossas estradas, trazer maquinário para os nossos agricultores. Para isso que serve."

Depois, mais uma alfinetada, dessa vez mais discreta, em outro adversário:

"Não se pode sentar no Senado e achar que, porque você tem um mandato, você não tem que trabalhar e muito menos devolver os nossos impostos em forma de recursos para ajudar no desenvolvimento dos municípios".

Na pré-campanha, Rose já havia criticado quem, segundo ela, não trabalha, "um homem preguiçoso que quer sentar naquela cadeira". Aliás, na convenção estadual do PSDB, ela falou na "possibilidade de voltar pra lá era alguém que não quer saber do povo do Espírito Santo".

Só poderia ser indireta para Magno Malta (PL), o único entre os concorrentes que já foi senador. Mas Rose negou, por mais de uma vez, ter se referido a ele.

É curioso que, agora, Rose se volte, principalmente, para Erick. Até então ela considerava Magno como o principal oponente. Na pesquisa Ipec publicada no último dia 17 , o ex-senador apareceu com 29% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Rose, que tinha 22%. Erick marcou 4%, em quarto lugar.

PREFEITOS

A senadora ainda colocou no ar, nesta quarta, declarações de apoio de prefeitos do interior do estado. No final, apareceu o de São Mateus, Daniel da Açaí, em meio a outras pessoas, dizendo "Rose, estamos com você".

O nome de Daniel não apareceu, ao contrário dos demais prefeitos. Ele foi preso, no ano passado, na Operação Minucius, e denunciado pelo Ministério Público Federal. O prefeito nega as acusações

ERICK APRESENTA TRAJETÓRIA

Erick Musso no horário eleitoral gratuito nesta quarta-feira (31) Crédito: Reprodução

Antes dos petardos de Rose irem ao ar, Erick Musso exibiu uma propaganda diferente do dia da estreia. Desta vez, narrou sua trajetória política e falou do avô, o ex-deputado estadual Heraldo Musso.

Magno, que tem pouco tempo na TV, também se apresentou, apesar de ser um velho conhecido dos eleitores.