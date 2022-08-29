Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Quem apoia quem na eleição para o Senado no ES

O ex-senador Magno Malta (PL) e a senadora Rose de Freitas (MDB) lideram a corrida

Públicado em 

29 ago 2022 às 11:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Candidatos ao Senado Federal do Espírito Santo
Candidatos ao Senado Federal do Espírito Santo Crédito: Arte/Geraldo Neto
O ex-senador Magno Malta (PL) lidera as pesquisas de intenção de voto na corrida pelo Senado no Espírito Santo, empatado tecnicamente com a senadora Rose de Freitas (MDB). Entre os partidos que o apoiam há apenas a legenda dele mesmo e o PTB.
O principal cabo eleitoral de Magno, o que ele faz questão de enfatizar, é o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). 
Quando esteve no Espírito Santo, em julho, o presidente mencionou o ex-senador em discurso. Bolsonaro mandou um recado enviesado, claramente referindo-se ao aliado, afirmou que todos merecem "perdão" e "uma segunda chance".
Magno utiliza nas redes sociais fotos e vídeos ao lado do presidente e, na campanha, repete palavras de ordem do bolsonarismo, como ao dizer que a eleição é uma "guerra espiritual". O candidato ao Senado, também cantor gospel, apela ao eleitorado evangélico para se manter relevante.
Ele tem o apoio, por exemplo, do pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, que até atacou outro pastor candidato, Nelson Junior (Avante), para pedir votos para Magno.
O ex-senador, por sua vez, apoia o ex-deputado federal Carlos Manato, também do PL, na corrida pelo governo do Espírito Santo. A exemplo de Magno, Manato calca-se no bolsonarismo.
Magno tem ainda o endosso de um ex-aliado, que agora se reaproxima: o deputado federal Neucimar Fraga (PP).
O ex-senador também é apoiado pela Associação ProArmas, que defende a ampliação da posse do porte de armas de fogo no país.
Os suplentes de Magno são a professora de Ensino Fundamental Marcinha Macedo e o Tenente Emerson, ambos do PL.
ROSE DE FREITAS 
Rose está no palanque do governador Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição. A parlamentar também exibe o apoio de ao menos 65 prefeitos. Conquistou um recentemente, o chefe do Executivo de Viana, Wanderson Bueno (Podemos).
A senadora reúne a maior coligação, formada, além de MDB e PSB, por PP, Podemos, PT, PCdoB, PV, PSDB, Cidadania, Pros e PDT.
Nem todos os integrantes dessas legendas estão com ela, entretanto. 
O partido de Rose tem candidata à Presidência da República, a senadora Simone Tebet, mas o PT garante que, na prática, a senadora do Espírito Santo está com Lula.
Como suplentes, ela escolheu duas ex-prefeitas, Solange Lube (MDB), de Viana, e Vera Costa (PDT), de Guaçuí.   

Veja Também

Sem Meneguelli, Magno e Rose deslancham para o Senado, mas tudo pode mudar

Euclério repudia vídeo de Magno com gays de direita e ex-senador apaga post

ERICK MUSSO
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), entrou na disputa pelo Senado após uma reviravolta. Ele substituiu o correligionário Sérgio Meneguelli, que acabou rifado pelo próprio partido.
Erick está no páreo com o apoio de PSC e Patriota. Seu maior trunfo, entretanto, é o União Brasil do deputado federal Felipe Rigoni, o que ajuda a turbinar o tempo que o candidato ao Senado tem no horário eleitoral.
Alguns desertores da aliança partidária de Rose estão com Erick, como o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) e o deputado federal Da Vitória (PP).
O principal aliado de Erick, que anda com ele para cima e para baixo e aparece nas redes sociais do candidato tanto quanto o próprio é o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
A prefeitura da Capital é a principal vitrine do Republicanos no estado. Quando Erick ainda era pré-candidato ao Palácio Anchieta, Pazolini já o incluía em agendas oficiais. Agora, vai com ele a feiras e a eventos fora da cidade também.
O presidente da Assembleia não declarou apoio a nenhum candidato ao governo do estado. O partido dele integra a coligação de Bolsonaro, mas Erick tenta não atrelar sua imagem ao presidente da República.
O candidato ao Senado, entretanto, é conservador e disputa o mesmo nicho que Magno, mostrando-se sempre cercado de pastores e religiosos.
Erick ascendeu na política com o apoio do ex-governador Paulo Hartung (na época filiado ao MDB). Hoje, o ex-governador não apoia ninguém publicamente no estado.
Os suplentes de Erick são o produtor agropecuário Edimar e a administradora Bruna Raphaela. Os dois são do Republicanos.
CARONE
Outro postulante à cadeira é o empresário Idalécio Carone (Agir), que está isolado, conta apenas com o próprio partido e não tem espaço no horário eleitoral. 
Ele até pontuou na última pesquisa Ipec, empatado tecnicamente com Erick. Na urna, ele usa apenas o sobrenome.
Informalmente, já que o partido não está coligado para o governo, Carone apoia o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) para o Palácio Anchieta.
Os suplentes dele são os empresários Cezar Assreuy e Luciano Xerox, do Agir.
NELSON JUNIOR
O pastor Nelson Junior (Avante) também está com Audifax. Partidariamente, entretanto, está isolado e com pouco tempo no horário eleitoral.
Nelson Junior, criador da campanha Eu Escolhi Esperar, que prega a abstinência sexual até o casamento, é uma espécie de popstar nas redes sociais e conta com isso para se fazer ouvir.
Silas Malafaia já o considera uma ameaça a Magno, apesar de o pastor ter alcançado apenas 1% no último Ipec.
O candidato do Avante não revela em quem vai votar para presidente da República, mas tem o perfil dos eleitores de Jair Bolsonaro.
Os suplentes dele são o presidente estadual do Avante, Marcel Carone, e o empresário Romeu Rocha.
Outros quatro candidatos ao Senado estão isolados em partidos pequenos e sem apoios de destaque: Gilberto Campos (PSol); Filipe Skiter (PSTU), Antonio Bungestab (PRTB) e Coronel Lugato (DC).

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Quem apoia quem na eleição para o governo do ES

Valores cristãos e voz baixa: as estratégias dos candidatos ao governo do ES na TV

"Não há possibilidade de a tropa desrespeitar a hierarquia e a disciplina", diz PM do ES

Secretário de Educação vai coordenar campanha de Casagrande

Curtas políticas: O destino dos que votaram em Bolsonaro em 2018 no ES

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Erick Musso magno malta Rose de Freitas Idalécio Carone Gilberto Campos Nelson Júnior Coronel Lugato Filipe Skiter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer
Imagem de destaque
Polícia prende suspeito de vender drogas pelas redes sociais no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados