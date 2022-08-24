Da Vitória declara apoio a Erick Musso para o Senado

Deputado federal Da Vitória e deputado estadual Erick Musso Crédito: Divulgação

Depois de fazer certo suspense, o PP decidiu coligar com o MDB da senadora Rose de Freitas, que disputa a reeleição.

O Progressistas está na base de apoio ao governador Renato Casagrande (PSB), assim como Rose.

Nem todos os integrantes do partido, entretanto, subiram no palanque da parlamentar. O deputado federal Da Vitória, casagrandista de primeira hora e progressista desde março, por exemplo, anunciou, nesta quarta-feira (24), que apoia o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), ao Senado.

Não chega a surpreender. Da Vitória apareceu, recentemente, em foto no Instagram do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ao lado de Erick e do chefe do Executivo municipal, que é um dos principais apoiadores do deputado estadual.

"Erick é uma jovem e destacada liderança e com quem tenho muitas afinidades de pensamento. Acreditamos que o Brasil precisa de homens públicos resilientes, com pensamento político moderno e muito diálogo", afirmou Da Vitória, em nota.

"Estivemos juntos na Assembleia, quando fui deputado estadual, e estaremos juntos de novo nesta caminhada eleitoral e no próximo mandato: ele como senador e eu como deputado federal. O meu partido, o Progressistas, não faz qualquer objeção a esse apoio, que é genuíno e democrático", complementou.

O Republicanos está ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), nestas eleições, assim como o PP.

REAPROXIMAÇÃO

Da Vitória chegou a ser cotado para disputar o Senado, mas quem ganhou a bênção do governador foi Rose.