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Eleições 2022

Da Vitória declara apoio a Erick Musso para o Senado

Partido do deputado federal, no entanto, está na coligação de Rose de Freitas, que tenta a reeleição

Públicado em 

24 ago 2022 às 15:49
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Da Vitória e deputado estadual Erick Musso
Deputado federal Da Vitória e deputado estadual Erick Musso Crédito: Divulgação
Depois de fazer certo suspense, o PP decidiu coligar com o MDB da senadora Rose de Freitas, que disputa a reeleição.
O Progressistas está na base de apoio ao governador Renato Casagrande (PSB), assim como Rose.
Nem todos os integrantes do partido, entretanto, subiram no palanque da parlamentar. O deputado federal Da Vitória, casagrandista de primeira hora e progressista desde março, por exemplo, anunciou, nesta quarta-feira (24), que apoia o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), ao Senado.
Não chega a surpreender. Da Vitória apareceu, recentemente, em foto no Instagram do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ao lado de Erick e do chefe do Executivo municipal, que é um dos principais apoiadores do deputado estadual.
"Erick é uma jovem e destacada liderança e com quem tenho muitas afinidades de pensamento. Acreditamos que o Brasil precisa de homens públicos resilientes, com pensamento político moderno e muito diálogo", afirmou Da Vitória, em nota.

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"Estivemos juntos na Assembleia, quando fui deputado estadual, e estaremos juntos de novo nesta caminhada eleitoral e no próximo mandato: ele como senador e eu como deputado federal. O meu partido, o Progressistas, não faz qualquer objeção a esse apoio, que é genuíno e democrático", complementou.
O Republicanos está ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), nestas eleições, assim como o PP.
REAPROXIMAÇÃO
Da Vitória chegou a ser cotado para disputar o Senado, mas  quem ganhou a bênção do governador foi Rose. 
O apoio público a Erick Musso dá mostras de que uma reaproximação entre o presidente da Assembleia e Casagrande realmente é possível, como aventou outro aliado do socialista, o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos). Marcelo, casagrandista, também está no palanque de Erick, apesar de o Podemos fazer parte da coligação de Rose.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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