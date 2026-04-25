Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

A Praia do Morro, uma das mais famosas de Guarapari, será palco, neste sábado (25), do festival Jesus Luz no Litoral, evento que celebra fé, música e cultura.
Na programação, que ocorre nas proximidades do Quiosque 19, a partir das 15h, estão as bandas Santifica Samba, Banda Tronus (19h) e Thiago Brado (21h).
Além dos shows, o festival, segundo a Prefeitura de Guarapari, promotora do evento, terá participação da juventude, com brincadeiras, gincanas, exposições de artesanato cristão e atividades interativas.
O festival católico foi incluído no calendário oficial do município por meio da Lei 5.160/2026. A prefeitura diz que espera a presença de 20 mil pessoasno festival deste sábado.
A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL
15h - Santifica Samba
17h - Banda Tronus
21h - Thiago Brado