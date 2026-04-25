Leonel Ximenes

Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Além dos shows, haverá brincadeiras, gincanas, exposições de artesanato cristão e atividades interativas

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 03:15

Milhares de turistas são atraídos todos os anos à Praia do Morro, em Guarapari

A Praia do Morro, uma das mais famosas de Guarapari, será palco, neste sábado (25), do festival Jesus Luz no Litoral, evento que celebra fé, música e cultura.


Na programação, que ocorre nas proximidades do Quiosque 19, a partir das 15h, estão as bandas Santifica Samba, Banda Tronus (19h) e Thiago Brado (21h).


Além dos shows, o festival, segundo a Prefeitura de Guarapari, promotora do evento, terá participação da juventude, com brincadeiras, gincanas, exposições de artesanato cristão e atividades interativas.


O festival católico foi incluído no calendário oficial do município por meio da Lei 5.160/2026. A prefeitura diz que espera a presença de 20 mil pessoasno festival deste sábado.

A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL

  • 15h - Santifica Samba

  • 17h -  Banda Tronus

  • 21h - Thiago Brado

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

