Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Um livro didático contando a história dos cerca de 100 bairros de Vila Velha será lançado até o final deste ano. "Atlas Histórico e Geográfico de Vila Velha", que será gratuito, vem recheado de fotos históricas, mapas e as leis que deram origem aos bairros, apresentando o desenvolvimento urbano da terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1535.
O atlas terá edição física e também digital, que ficará hospedada no site da Prefeitura de Vila Velha. Praças e pontos a serem instalados em espaços públicos espalhados pela cidade terão totens com QR Code mostrando a história e curiosidades de cada bairro.
Resultado de uma parceria entre a prefeitura e o Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), o livro, organizado por Roberto Brachado Abreu e Luiz Paulo Rangel, será ilustrado com fotos históricas e mapas antigos que registram a evolução urbana da cidade.
Além disso, o leitor terá acesso a um levantamento aprofundado da formação dos bairros, desde o primeiro núcleo urbano, na Prainha, em 1535, até o crescimento urbano registrado no início do século XX.
COMO O LIVRO SERÁ DISTRIBUÍDO
O livro físico será distribuído em todas as escolas municipais, bibliotecas do município e do Estado, universidades e institutos culturais e de educação da cidade. Em capa dura, terá aproximadamente 400 páginas e tiragem de 500 unidades.
“O livro será um atlas mostrando o panorama histórico, o panorama atual e a perspectiva urbana de Vila Velha. Será uma importante ferramenta de pesquisa”, destaca Luiz Paulo Rangel, historiador e presidente do IHGVV.
“Uma cidade que valoriza a própria história fortalece a identidade e constrói um pertencimento forte. Esse livro será um resgate histórico”, reforça o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB).