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Leonel Ximenes

Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Atlas será ilustrado com fotos históricas e mapas antigos que registram a evolução urbana da cidade

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 03:15

Públicado em 

21 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

início do aterro da Prainha nos anos 1970. Site Morro do Moreno

Um livro didático contando a história dos cerca de 100 bairros de Vila Velha será lançado até o final deste ano. "Atlas Histórico e Geográfico de Vila Velha", que será gratuito, vem recheado de fotos históricas, mapas e as leis que deram origem aos bairros, apresentando o desenvolvimento urbano da terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1535. 


O atlas terá edição física e também digital, que ficará hospedada no site da Prefeitura de Vila Velha. Praças e pontos a serem instalados em espaços públicos espalhados pela cidade terão totens com QR Code mostrando a história e curiosidades de cada bairro.

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Resultado de uma parceria entre a prefeitura e o Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), o livro, organizado por Roberto Brachado Abreu e Luiz Paulo Rangel, será ilustrado com fotos históricas e mapas antigos que registram a evolução urbana da cidade. 


Além disso, o leitor terá acesso a um levantamento aprofundado da formação dos bairros, desde o primeiro núcleo urbano, na Prainha, em 1535, até o crescimento urbano registrado no início do século XX.

COMO O LIVRO SERÁ DISTRIBUÍDO

O livro físico será distribuído em todas as escolas municipais, bibliotecas do município e do Estado, universidades e institutos culturais e de educação da cidade. Em capa dura, terá aproximadamente 400 páginas e tiragem de 500 unidades.


“O livro será um atlas mostrando o panorama histórico, o panorama atual e a perspectiva urbana de Vila Velha. Será uma importante ferramenta de pesquisa”, destaca Luiz Paulo Rangel, historiador e presidente do IHGVV.


“Uma cidade que valoriza a própria história fortalece a identidade e constrói um pertencimento forte. Esse livro será um resgate histórico”, reforça o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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