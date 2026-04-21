Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Um livro didático contando a história dos cerca de 100 bairros de Vila Velha será lançado até o final deste ano. "Atlas Histórico e Geográfico de Vila Velha", que será gratuito, vem recheado de fotos históricas, mapas e as leis que deram origem aos bairros, apresentando o desenvolvimento urbano da terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1535.





O atlas terá edição física e também digital, que ficará hospedada no site da Prefeitura de Vila Velha. Praças e pontos a serem instalados em espaços públicos espalhados pela cidade terão totens com QR Code mostrando a história e curiosidades de cada bairro.