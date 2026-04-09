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Leonel Ximenes

Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027

Escola de samba de Vila Velha vai buscar o bicampeonato no Sambão do Povo

Públicado em 

09 abr 2026 às 14:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mocidade Unida da Glória (MUG) é campeã do Carnaval de Vitória 2026
Componentes da Mocidade Unida da Glória (MUG) comemoram o título do Carnaval  2026 Crédito: Vitor Jubini
Um brinde à Mocidade Unida da Glória (MUG), atual campeã do Carnaval capixaba, que já anunciou o enredo que levará para o Sambão em 2027: “Bendita Ardente Marvada”. A proposta da escola de samba de Vila Velha é a de celebrar um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira: a cachaça.

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O enredo falará sobre a bebida que atravessa gerações e ocupa lugar de destaque no cotidiano, na espiritualidade e nas celebrações do povo. Da cana-de-açúcar ao alambique, da fé à festa, a narrativa exaltará a trajetória da cachaça como símbolo de resistência, identidade e alegria nacional, um um patrimônio da memória popular.
Segundo a escola, o desfile será construído a partir de uma narrativa rica em sabor, emoção e referências culturais. “Muita coisa vai sair desse canavial”, promete o carnavalesco Petterson Alves.
O desenvolvimento do enredo está sob o comando de Diego Araújo e a identidade visual do projeto é assinada por Edson Guidoni.
A MUG já é a escola com mais títulos na era do Sambão do Povo: são 10 conquistas desde que o sambódromo capixaba foi inaugurado em 1987.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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