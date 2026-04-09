Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027

Componentes da Mocidade Unida da Glória (MUG) comemoram o título do Carnaval 2026 Crédito: Vitor Jubini

Um brinde à Mocidade Unida da Glória (MUG), atual campeã do Carnaval capixaba , que já anunciou o enredo que levará para o Sambão em 2027: “Bendita Ardente Marvada”. A proposta da escola de samba de Vila Velha é a de celebrar um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira: a cachaça.

O enredo falará sobre a bebida que atravessa gerações e ocupa lugar de destaque no cotidiano, na espiritualidade e nas celebrações do povo. Da cana-de-açúcar ao alambique, da fé à festa, a narrativa exaltará a trajetória da cachaça como símbolo de resistência, identidade e alegria nacional, um um patrimônio da memória popular.

Segundo a escola, o desfile será construído a partir de uma narrativa rica em sabor, emoção e referências culturais. “Muita coisa vai sair desse canavial”, promete o carnavalesco Petterson Alves.

O desenvolvimento do enredo está sob o comando de Diego Araújo e a identidade visual do projeto é assinada por Edson Guidoni.