É campeã! MUG conquista maior título do carnaval capixaba

Mocidade Unida da Glória volta ao primeiro lugar do pódio com homenagem à princesa Teresa de Baviera e mensagem de preservação ambiental

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:59

 - Atualizado há 10 minutos

Mug
Desfile da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória, a MUG Crédito: Carlos Alberto Silva

É campeã! A Mocidade Unida da Glória (MUG) somou 180 pontos e é a mais nova vencedora do carnaval capixaba. Com o enredo "O Diário Verde de Teresa", a agremiação vermelha e branca agitou o Sambão do Povo e conquistou os jurados com uma apresentação que uniu a ciência e a preservação ambiental em uma homenagem à princesa e cientista alemã, Teresa de Baviera. Na apuração, realizada nesta quarta-feira (11), a Imperatriz do Forte ficou em último lugar e, em 2027, vai desfilar pela Série Ouro.

Também chamada de Leão da Glória, a MUG foi fundada em 1980, em Vila Velha, e é uma das escolas que acumulam mais títulos no Carnaval de Vitória. A escola soma 10 vitórias, alcançadas nos anos 2003, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024 e, agora, em 2026, além de dez vice-campeonatos.

Confira o desfile da MUG no Carnaval 2026

Confira o desfila da MUG no Carnaval 2026 por Fernando Madeira

Com cerca de 1.300 componentes, distribuídos em 20 alas, a MUG foi a quarta escola a desfilar durante a primeira noite de apresentações, na última sexta-feira (6), sob a criação do carnavalesco Petterson Alves e a presidência de Carlos Roberto dos Santos Ribeiro, o Robertinho. Apesar da demora para a entrada do último carro alegórico, a agremiação conseguiu se reorganizar e completar a apresentação dentro do tempo limite.

A agremiação canela-verde celebrou o trabalho feito por Teresa em sua passagem pelo Espírito Santo. Nascida em 1850 na cidade de Munique, na Alemanha, a princesa chegou em terras capixabas em 1888, registrando com sensibilidade científica a fauna, a flora, os povos e os modos de vida locais, e também, realizou um dos mais completos inventários da biodiversidade capixaba.

Reveja desfile

MUG une ciência e preservação ambiental em homenagem a Teresa da Baviera

