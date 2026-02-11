Comemoração

Campeã do Carnaval de Vitória, MUG faz festa com a comunidade

Após a apuração no Sambão do Povo, a Mocidade Unida da Glória celebrou o resultado na quadra da escola, em Vila Velha

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 21:04

Campeã do Carnaval de Vitória em 2026, a Mocidade Unida da Glória (MUG) está em festa. Após apuração no Sambão do Povo, na Capital, que garantiu o 10º título para a escola, a comemoração atravessou a ponte e chegou à quadra da agremiação, em Vila Velha, e não tem hora para acabar. Confira as fotos.

